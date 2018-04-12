12:20, 12 Nisan 2018 Perşembe

Özbekistan'da Cuma günü "Arabasız gün" ilan edebilir





Özbekistan hükümeti sağlıklı yaşamı teşvik ve doğayı koruma kapsamında Cuma günlerini "Arabasız gün" olarak ilan etmeye hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan meclisinde Cuma günleri “Arabasız gün” uygulamasının başlatılması için yeni yasa tasarısı görüşülmeye başladı. “Arabasız gün” konusu mecliste ‘2018-2022 yılları arası ülkede karayolu güvenliğini artırma taslağı’ görüşmeleri kapsamında dile getirildi. Teklifin içeriğinde Cuma günleri insanların motorlu araç kullanımını azaltılarak bisiklet kullanımı teşviki, sağlıklı yaşam ve doğayı koruma etkinlikleri yapılması önerildi. Ülkede hem toplumsal hem yönetimsel değişikliklerin Kerimov sonrası hız kazandığı son dönemlerde bu tür yeni yasalar ile toplum sağlıklı yaşama yönlendirilirken aşırı motorlu araç kullanımının doğaya verdiği zayiat da en aza indirilmeye çalışılıyor

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