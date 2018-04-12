Özbekistan'da Cuma günü

Trump'dan bir Suriye tweet'i daha: Saldırı çok yakında olmaya da bilir!

ABD Başkanı Trump, Suriye'ye olası askeri müdahale ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar da yakın olmayabilir!" ifadesini kullandı