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16:03, 12 Nisan 2018 Perşembe
Orta Asya
12:20, 12 Nisan 2018 Perşembe

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Özbekistan'da Cuma günü "Arabasız gün" ilan edilebilir
Özbekistan'da Cuma günü

Özbekistan hükümeti sağlıklı yaşamı teşvik ve doğayı koruma kapsamında Cuma günlerini "Arabasız gün" olarak ilan etmeye hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan meclisinde Cuma günleri “Arabasız gün” uygulamasının başlatılması için yeni yasa tasarısı görüşülmeye başladı.

“Arabasız gün” konusu mecliste ‘2018-2022 yılları arası ülkede karayolu güvenliğini artırma taslağı’ görüşmeleri kapsamında dile getirildi.

Teklifin içeriğinde Cuma günleri insanların motorlu araç kullanımını azaltılarak bisiklet kullanımı teşviki, sağlıklı yaşam ve doğayı koruma etkinlikleri yapılması önerildi.

Ülkede hem toplumsal hem yönetimsel değişikliklerin Kerimov sonrası hız kazandığı son dönemlerde bu tür yeni yasalar ile toplum sağlıklı yaşama yönlendirilirken aşırı motorlu araç kullanımının doğaya verdiği zayiat da en aza indirilmeye çalışılıyor



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