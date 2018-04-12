12:32, 12 Nisan 2018 Perşembe

"Türkiye-Rusya ilişkilerindeki her somut adım Türkiye'nin geleceği için atılmıştır"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sabah gazetesi yazarı Fahrettin Altun, Suriye’deki ABD-Rusya krizi sürerken dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Fahrettin Altun, “Amerikancılık gibi Rusçuluk da bir mandacılık türüdür” başlıklı yazısında, “Gayrı milliliğin tek biçimi Batıcılık değil. Elbette Amerikancılık bu ülkedeki gayrı milli unsurların kahir ekseriyetinin benimsediği bir pozisyon. Fakat içimizde başka gayrı milli unsurlar da var. Rusçular var mesela. Kendilerini Avrasyacı diye adlandırıyorlar. Türkiye için önerdikleri gelecek ne? Rusya'yla birlikte hareket etmek. Daha doğrusu Rusya'nın uydusuna dönüşmek. Türkiye'nin Batı'yla ilişkilerini de, Türkiye içindeki gelişmeleri de bu çerçevede yorumluyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2002'den bu yana büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve bölgesel bir güce dönüştüğünü vurgulayan Altun, iki hususta çok titiz davranıldığını şu sözlerle belirtti.

"Türkiye bu noktaya gelebilmek için iki hususta çok titiz davrandı. Bir, küresel ve bölgesel aktörlerle doğrudan karşı karşıya gelmemek, devletler düzeyinde bir çatışmaya girmemek. İki, terör örgütleri yahut dış güçlerin diğer vekil unsurları üzerinden manipüle edilebilir bir ülke olmaktan çıkmak.

Diğer bir deyişle Türkiye kendisini hem savunmadan atağa geçmek, hem de denge politikasını korumak zorunda hissetti."

Türkiye'nin geleneksel olarak dengeci bir dış politika çizgisi tutturduğunun ve Atatürk'ten Özal'a kadar bu çerçevede pek çok adım atıldığının söylenmesinin kısmen doğru olduğunu yazan Altun, bugünkü durumun Türkiye'nin bu denge politikasını uygularken bir yandan da dışarıda sert güç kullanması nedeniyle farklı olduğunu söyledi.

Rus savaş uçağının düşürülmesi örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin bu siyaseti yürütürken ciddi manipülasyonlarla da karşı karşıya kaldığını belirten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ne ABD'ye ne de Rusya'ya bir taviz vermeden bu krizi yönettiğini vurguladı.

“BU ADIMLAR TÜRKİYE'Yİ BATI'DAN KOPARMAYA DÖNÜK ADIMLAR DEĞİLDİR“



Bugün Türkiye-Rusya ilişkilerinde atılan her somut adım Türkiye'nin geleceği için atılan adımlardır” diyen Fahrettin Altun, yazısına şöyle devam etti:

“Yoksa bu adımlar Türkiye'yi Rusya'nın uydusu haline getirmeye, Türkiye'yi Batı'dan koparmaya dönük adımlar değildir.

Türkiye'nin başarısı son dönemde Batı'yla tek taraflı bağımlılık ilişkisini sonlandırmış olmasıdır.

Ezcümle mandacılığın her versiyonuna karşıyız. Türkiye bir bağımlılıktan kurtuluyorken yeni bir bağımlılık ilişkisi geliştiremez, geliştirmemeli.

Rusçular yanında bir de tamamen şövenist reflekslerle bir de Esed'e destek verenler var. Esed'in her yaptığı katliamdan sonra sahne alıp sözüm ona anti-emperyalist söylemlerle hedef şaşırtmaya çalışıyorlar.

Evet, ABD bugün Irak'ta ve Suriye'de akan kandan sorumludur. Ancak Suriye'de rejimin akıttığı kanın ABD'nin Irak'ta ve Suriye'de akıttığı kandan geri kalır yanı yoktur.

Defalarca söyledim, bir kere daha söylemekten geri durmayacağım. Türkiye'nin en büyük sermayesi içerideki güçlü liderliği, istikrarı, birliği, dirliği. Bunu koruyalım, yeter!”