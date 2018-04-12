"Türkiye-Rusya ilişkilerindeki her somut adım Türkiye'nin geleceği için atılmıştır"

Sabah gazetesi yazarı Fahrettin Altun, Suriye’deki ABD-Rusya krizi sürerken dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Fahrettin Altun, “Amerikancılık gibi Rusçuluk da bir mandacılık türüdür” başlıklı yazısında, “Gayrı milliliğin tek biçimi Batıcılık değil. Elbette Amerikancılık bu ülkedeki gayrı milli unsurların kahir ekseriyetinin benimsediği bir pozisyon. Fakat içimizde başka gayrı milli unsurlar da var. Rusçular var mesela. Kendilerini Avrasyacı diye adlandırıyorlar. Türkiye için önerdikleri gelecek ne? Rusya'yla birlikte hareket etmek. Daha doğrusu Rusya'nın uydusuna dönüşmek. Türkiye'nin Batı'yla ilişkilerini de, Türkiye içindeki gelişmeleri de bu çerçevede yorumluyorlar” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 2002'den bu yana büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve bölgesel bir güce dönüştüğünü vurgulayan Altun, iki hususta çok titiz davranıldığını şu sözlerle belirtti.
"Türkiye bu noktaya gelebilmek için iki hususta çok titiz davrandı. Bir, küresel ve bölgesel aktörlerle doğrudan karşı karşıya gelmemek, devletler düzeyinde bir çatışmaya girmemek. İki, terör örgütleri yahut dış güçlerin diğer vekil unsurları üzerinden manipüle edilebilir bir ülke olmaktan çıkmak.
Diğer bir deyişle Türkiye kendisini hem savunmadan atağa geçmek, hem de denge politikasını korumak zorunda hissetti."
Türkiye'nin geleneksel olarak dengeci bir dış politika çizgisi tutturduğunun ve Atatürk'ten Özal'a kadar bu çerçevede pek çok adım atıldığının söylenmesinin kısmen doğru olduğunu yazan Altun, bugünkü durumun Türkiye'nin bu denge politikasını uygularken bir yandan da dışarıda sert güç kullanması nedeniyle farklı olduğunu söyledi.
Rus savaş uçağının düşürülmesi örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin bu siyaseti yürütürken ciddi manipülasyonlarla da karşı karşıya kaldığını belirten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ne ABD'ye ne de Rusya'ya bir taviz vermeden bu krizi yönettiğini vurguladı.
“BU ADIMLAR TÜRKİYE'Yİ BATI'DAN KOPARMAYA DÖNÜK ADIMLAR DEĞİLDİR“
Bugün Türkiye-Rusya ilişkilerinde atılan her somut adım Türkiye'nin geleceği için atılan adımlardır” diyen Fahrettin Altun, yazısına şöyle devam etti:
“Yoksa bu adımlar Türkiye'yi Rusya'nın uydusu haline getirmeye, Türkiye'yi Batı'dan koparmaya dönük adımlar değildir.
Türkiye'nin başarısı son dönemde Batı'yla tek taraflı bağımlılık ilişkisini sonlandırmış olmasıdır.
Ezcümle mandacılığın her versiyonuna karşıyız. Türkiye bir bağımlılıktan kurtuluyorken yeni bir bağımlılık ilişkisi geliştiremez, geliştirmemeli.
Rusçular yanında bir de tamamen şövenist reflekslerle bir de Esed'e destek verenler var. Esed'in her yaptığı katliamdan sonra sahne alıp sözüm ona anti-emperyalist söylemlerle hedef şaşırtmaya çalışıyorlar.
Evet, ABD bugün Irak'ta ve Suriye'de akan kandan sorumludur. Ancak Suriye'de rejimin akıttığı kanın ABD'nin Irak'ta ve Suriye'de akıttığı kandan geri kalır yanı yoktur.
Defalarca söyledim, bir kere daha söylemekten geri durmayacağım. Türkiye'nin en büyük sermayesi içerideki güçlü liderliği, istikrarı, birliği, dirliği. Bunu koruyalım, yeter!”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de süren gerilim için "Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmesinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz" ifadesini kulandı
Sabah gazetesi yazarı Fahrettin Altun, Suriye’deki ABD-Rusya krizinin gündemdeyken kaleme aldığı yazısında, "Bugün Türkiye-Rusya ilişkilerinde atılan her somut adım Türkiye'nin geleceği için atılan adımlardır. Yoksa bu adımlar Türkiye'yi Rusya'nın uydusu haline getirmeye, Türkiye'yi Batı'dan koparmaya dönük adımlar değildir." ifadesini kullandı.
"Üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk gelen Miraç Kandili yarın gece idrak edilecek
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'de yaşanan gerilimle ilgili olarak, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" cevabını verdi.
Katar Münazara Merkezinin düzenlediği, bu yıl 15 Arap ülkesi ve 35 yabancı ülkenin katıldığı 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda, İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri dünya şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci olan öğrencileri görüntülü arayarak tebrik etti.
Kral Selman Vakfı ile İHH arasında yapılan 3 milyon TL'lik protokol ile Azez'de bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere günlük 55 bin ekmek üretimi gerçekleştirilen fırın dün hizmete girdi.
MİT'in, FETÖ/PDY'nin Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, haklarında gözaltına verilen zanlılardan 34'ü yakalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşme Beyaz Saray'ın talebi üzerine yapıldı.
Türkiye, Cezayir'in Blida vilayetinde meydana gelen ve 257 kişinin ölümüyle sonuçlanan askeri nakliye uçağı kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Türk Kızılayı ile Rusya Kızılhaçı'nın afet yönetimi ve göç alanlarında işbirliği tesisine yönelik görüş birliğine vardığı bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan TSK unsurlarına, PKK mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu bir asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı
Başbakan Yıldırım, faizler ve kur konusu ile ilgili, "Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaş mı olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...Bunların getirdiği, geçici yaşanan dalgalanmalardır. Bunun etkileri de sınırlı olacaktır, hem geçici olacak hem de sınırlı olacak. Gereken tedbirler tabii ki alınacak." ifadesini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası 5 ilden 50 muhtar, İspanya'nın Endülüs bölgesine götürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum; önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız." dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Afrin'e hızlı bir şekilde insani yardım ve altyapı ihtiyaçları karşılanması amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için planlanan gümrük kapısının mayıs ayında açılacağını bildirdi.