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ErdoÄŸan'dan Suriye'deki kriz iÃ§in 'bilek gÃ¼reÅŸi' gÃ¶ndermesi
ErdoÄŸan'dan Suriye'deki kriz iÃ§in 'bilek gÃ¼reÅŸi' gÃ¶ndermesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de sÃ¼ren gerilim iÃ§in "Askeri gÃ¼Ã§lerine gÃ¼venen kimi Ã¼lkelerin Suriye'yi adeta bir bilek gÃ¼reÅŸi sahasÄ±na Ã§evirmesinden fevkalade rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz" ifadesini kulandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â KayaÅŸ Tren GarÄ±'nda dÃ¼zenlenen BaÅŸkentray AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nde konuÅŸtu.

ZEYTÄ°N DALI HAREKATI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 4123 olduÄŸunu bildirdi.

ErdoÄŸan, "Devletimizin sÄ±nÄ±rlarÄ± olabilir ama biz gÃ¶nÃ¼llerimize sÄ±nÄ±r koyamayÄ±z, bu sebeple nerede bir kardeÅŸimiz varsa, ihtiyaÃ§ duyduÄŸu anda onun yanÄ±nda olmak boynumuzun borcudur." dedi.

ErdoÄŸan "Ä°nÅŸallah Ä°dlib, Tel RÄ±fat, MÃ¼nbiÃ§, Ayn El Arap, Tel Abyad, Rasulayn, KamÄ±ÅŸlÄ± taraflarÄ±nÄ± da gÃ¼venli hale getirecek ve tÃ¼m Suriyelilerin evlerine, yuvalarÄ±na kavuÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

"BUGÃœN SAYIN PUTÄ°N Ä°LE GÃ–RÃœÅžMEM VAR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Askeri gÃ¼Ã§lerine gÃ¼venen kimi Ã¼lkelerin Suriye'yi adeta bir bilek gÃ¼reÅŸi sahasÄ±na Ã§evirmesinden fevkalade rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz. BugÃ¼n SayÄ±n Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmem var. Bu kimyasal katliamÄ± nasÄ±l durdururuz, bunu kendileriyle tekrar konuÅŸacaÄŸÄ±m."

"PYD'LÄ° TERÃ–RÄ°STLERÄ°N HER BÄ°RÄ°NÄ° Ã–YLE VEYA BÃ–YLE Ä°MHA EDECEÄžÄ°Z"

ErdoÄŸan, "PYD'li terÃ¶ristleri kurtarabileceklerini sanÄ±yorlarsa, Ã§ok yanÄ±lÄ±yorlar. Biz, PYD'li terÃ¶ristlerin her birini Ã¶yle veya bÃ¶yle imha edeceÄŸiz" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan "Suriye topraklarÄ± herkes iÃ§in gÃ¼venli hale gelene kadar oradaki varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve faaliyetlerimizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. AÃ§Ä±k konuÅŸmak gerekirse, Suriye'de DEAÅž'la tek samimi ve netice alÄ±cÄ± mÃ¼cadeleyi TÃ¼rkiye yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼r." diye konuÅŸtu.

"ARTIK SURÄ°YE VE IRAK'TA OYNANAN BU TÄ°YATRO BÄ°R KENARA BIRAKILMALI"

ErdoÄŸan, "Biz, artÄ±k Suriye ve Irak'ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±, yÃ¼zlerdeki maskelerin indirilmesini istiyoruz." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan "Katil Esed rejimini destekleyenler yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar. PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ destekleyenler de yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar. Biz her iki yanlÄ±ÅŸla da sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

"MÃœTTEFÄ°KLERÄ°MÄ°ZÄ°N ASKERLERÄ°NE SÄ°LAH DOÄžRULTMAK GÄ°BÄ° DÃœÅžÃœNCEMÄ°Z OLAMAZ"

ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Elbette mÃ¼ttefiklerimizin askerlerine silah doÄŸrultmak gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz asla olamaz. Bununla birlikte bu Ã¼lkelerin askerlerinin PYD'li terÃ¶ristlerle Ã§ok da yan yana durmamalarÄ±nÄ± bir dost olarak kendilerine tavsiye ediyoruz.

Suriye'de bulunduÄŸu yere gÃ¼ven, huzur ve refah getiren tek Ã¼lke biziz, TÃ¼rkiye'dir. Bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda, Suriye sahasÄ±nda etkili olan gÃ¼Ã§lerin bulunduÄŸu her yerde zulÃ¼m, huzursuzluk, yÄ±kÄ±m vardÄ±r."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ãœlkemize ekonomik terÃ¶r estirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z, yanlÄ±ÅŸ yaparsÄ±nÄ±z. Yeri geldiÄŸinde bunun hesabÄ±nÄ± verirsiniz." dedi.

KANAL Ä°STANBUL

ErdoÄŸan "Kanal Ä°stanbul'un ihalesini yapmamÄ±z olmazsa olmaz hale geldi. Ä°ÅŸte son BoÄŸazdaki kaza bunun ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu ortaya koydu, daha bekleyemeyiz. Bu ihalenin sÃ¼ratle yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "HiÃ§ endiÅŸe etmeyin, saÄŸda solda konuÅŸulanlara da bakmayÄ±n. TÃ¼rkiye emin adÄ±mlarla yoluna devam ediyor. Bizi dÃ¶viz kuru, mÃ¶viz kuru Ã¼zerinden terbiye edemezler. Onlar kendi baÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§aresine baksÄ±n. Biz yolumuza kararlÄ± bir ÅŸekilde devam ediyoruz." diye konuÅŸtu.

BAÅžKENTRAY 24 NÄ°SAN'A KADAR ÃœCRETSÄ°Z

ErdoÄŸan, BaÅŸkentray'Ä±n 24 Nisan'a kadar Ã¼cretsiz hizmet vereceÄŸini sÃ¶yledi.

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