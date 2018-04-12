ErdoÄŸan'dan Suriye'deki kriz iÃ§in 'bilek gÃ¼reÅŸi' gÃ¶ndermesi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â KayaÅŸ Tren GarÄ±'nda dÃ¼zenlenen BaÅŸkentray AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nde konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 4123 olduÄŸunu bildirdi.
ErdoÄŸan, "Devletimizin sÄ±nÄ±rlarÄ± olabilir ama biz gÃ¶nÃ¼llerimize sÄ±nÄ±r koyamayÄ±z, bu sebeple nerede bir kardeÅŸimiz varsa, ihtiyaÃ§ duyduÄŸu anda onun yanÄ±nda olmak boynumuzun borcudur." dedi.
ErdoÄŸan "Ä°nÅŸallah Ä°dlib, Tel RÄ±fat, MÃ¼nbiÃ§, Ayn El Arap, Tel Abyad, Rasulayn, KamÄ±ÅŸlÄ± taraflarÄ±nÄ± da gÃ¼venli hale getirecek ve tÃ¼m Suriyelilerin evlerine, yuvalarÄ±na kavuÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Askeri gÃ¼Ã§lerine gÃ¼venen kimi Ã¼lkelerin Suriye'yi adeta bir bilek gÃ¼reÅŸi sahasÄ±na Ã§evirmesinden fevkalade rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz. BugÃ¼n SayÄ±n Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmem var. Bu kimyasal katliamÄ± nasÄ±l durdururuz, bunu kendileriyle tekrar konuÅŸacaÄŸÄ±m."
ErdoÄŸan, "PYD'li terÃ¶ristleri kurtarabileceklerini sanÄ±yorlarsa, Ã§ok yanÄ±lÄ±yorlar. Biz, PYD'li terÃ¶ristlerin her birini Ã¶yle veya bÃ¶yle imha edeceÄŸiz" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan "Suriye topraklarÄ± herkes iÃ§in gÃ¼venli hale gelene kadar oradaki varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve faaliyetlerimizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. AÃ§Ä±k konuÅŸmak gerekirse, Suriye'de DEAÅž'la tek samimi ve netice alÄ±cÄ± mÃ¼cadeleyi TÃ¼rkiye yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼r." diye konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, "Biz, artÄ±k Suriye ve Irak'ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±, yÃ¼zlerdeki maskelerin indirilmesini istiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan "Katil Esed rejimini destekleyenler yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar. PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ destekleyenler de yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar. Biz her iki yanlÄ±ÅŸla da sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Elbette mÃ¼ttefiklerimizin askerlerine silah doÄŸrultmak gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz asla olamaz. Bununla birlikte bu Ã¼lkelerin askerlerinin PYD'li terÃ¶ristlerle Ã§ok da yan yana durmamalarÄ±nÄ± bir dost olarak kendilerine tavsiye ediyoruz.
Suriye'de bulunduÄŸu yere gÃ¼ven, huzur ve refah getiren tek Ã¼lke biziz, TÃ¼rkiye'dir. Bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda, Suriye sahasÄ±nda etkili olan gÃ¼Ã§lerin bulunduÄŸu her yerde zulÃ¼m, huzursuzluk, yÄ±kÄ±m vardÄ±r."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ãœlkemize ekonomik terÃ¶r estirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z, yanlÄ±ÅŸ yaparsÄ±nÄ±z. Yeri geldiÄŸinde bunun hesabÄ±nÄ± verirsiniz." dedi.
ErdoÄŸan "Kanal Ä°stanbul'un ihalesini yapmamÄ±z olmazsa olmaz hale geldi. Ä°ÅŸte son BoÄŸazdaki kaza bunun ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu ortaya koydu, daha bekleyemeyiz. Bu ihalenin sÃ¼ratle yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "HiÃ§ endiÅŸe etmeyin, saÄŸda solda konuÅŸulanlara da bakmayÄ±n. TÃ¼rkiye emin adÄ±mlarla yoluna devam ediyor. Bizi dÃ¶viz kuru, mÃ¶viz kuru Ã¼zerinden terbiye edemezler. Onlar kendi baÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§aresine baksÄ±n. Biz yolumuza kararlÄ± bir ÅŸekilde devam ediyoruz." diye konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, BaÅŸkentray'Ä±n 24 Nisan'a kadar Ã¼cretsiz hizmet vereceÄŸini sÃ¶yledi.
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AÄŸrÄ±'da TÃ¼rkiye-Ä°ran arasÄ±ndaki doÄŸalgaz boru hattÄ±na sabotaj giriÅŸiminde bulunan terÃ¶ristlerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi.
EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne vekaleten Ankara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Kemal Åženocak atandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de sÃ¼ren gerilim iÃ§in "Askeri gÃ¼Ã§lerine gÃ¼venen kimi Ã¼lkelerin Suriye'yi adeta bir bilek gÃ¼reÅŸi sahasÄ±na Ã§evirmesinden fevkalade rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz" ifadesini kulandÄ±
Sabah gazetesi yazarÄ± Fahrettin Altun, Suriyeâ€™deki ABD-Rusya krizi gÃ¼ndemdeyken kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda, "BugÃ¼n TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerinde atÄ±lan her somut adÄ±m TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi iÃ§in atÄ±lan adÄ±mlardÄ±r. Yoksa bu adÄ±mlar TÃ¼rkiye'yi Rusya'nÄ±n uydusu haline getirmeye, TÃ¼rkiye'yi BatÄ±'dan koparmaya dÃ¶nÃ¼k adÄ±mlar deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.
"ÃœÃ§ aylar"Ä±n ilki olan Recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili yarÄ±n gece idrak edilecek
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Suriye'de yaÅŸanan gerilimle ilgili olarak, "ABD Suriye'ye saldÄ±rÄ±rsa TÃ¼rkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "BakalÄ±m geliÅŸmeler bize neyi gÃ¶sterecek. Biz sÃ¼reci yakÄ±ndan izlemeye devam ediyoruz" cevabÄ±nÄ± verdi.
Katar MÃ¼nazara Merkezinin dÃ¼zenlediÄŸi, bu yÄ±l 15 Arap Ã¼lkesi ve 35 yabancÄ± Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 4. UluslararasÄ± ArapÃ§a MÃ¼nazara ÅžampiyonasÄ±'nda, Ä°zmit Mehmet Akif Ersoy KÄ±z Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencileri dÃ¼nya ÅŸampiyonu oldu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, birinci olan Ã¶ÄŸrencileri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ arayarak tebrik etti.
Kral Selman VakfÄ± ile Ä°HH arasÄ±nda yapÄ±lan 3 milyon TL'lik protokol ile Azez'de bulunan ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere gÃ¼nlÃ¼k 55 bin ekmek Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilen fÄ±rÄ±n dÃ¼n hizmete girdi.
MÄ°T'in, FETÃ–/PDY'nin Balkan ayaÄŸÄ±na yÃ¶nelik Kosova'da dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda yakalanan ve TÃ¼rkiye'ye getirilen 6 ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda aralarÄ±nda muvazzaf subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 53 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Operasyonda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na verilen zanlÄ±lardan 34'Ã¼ yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸme Beyaz Saray'Ä±n talebi Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye, Cezayir'in Blida vilayetinde meydana gelen ve 257 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ± kazasÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ile Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä±'nÄ±n afet yÃ¶netimi ve gÃ¶Ã§ alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi tesisine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'Ä±n kuzeyindeki Kani Rash bÃ¶lgesinde bulunan TSK unsurlarÄ±na, PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen havan saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu bir asker ÅŸehit olurken, 3 asker de yaralandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, faizler ve kur konusu ile ilgili, "Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaÅŸ mÄ± olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...BunlarÄ±n getirdiÄŸi, geÃ§ici yaÅŸanan dalgalanmalardÄ±r. Bunun etkileri de sÄ±nÄ±rlÄ± olacaktÄ±r, hem geÃ§ici olacak hem de sÄ±nÄ±rlÄ± olacak. Gereken tedbirler tabii ki alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± sonrasÄ± 5 ilden 50 muhtar, Ä°spanya'nÄ±n EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼