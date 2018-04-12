Trump'dan bir Suriye tweet'i daha: SaldÄ±rÄ± Ã§ok yakÄ±nda olmaya da bilir!

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye'ye ne zaman saldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman dile getirmediÄŸini bildirdi.Â
Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "HiÃ§bir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini dile getirmedim. Ã‡ok yakÄ±nda olabilir veya o kadar da yakÄ±n olmayabilir! Ne olursa olsun, ABD, benim yÃ¶netimimde, bÃ¶lgeyi DEAÅž'tan temizleme konusunda harika iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±. Hani, Amerika'nÄ±n teÅŸekkÃ¼rÃ¼ nerede?" yorumunu yaptÄ±.Â
Trump dÃ¼nÂ Rusya'nÄ±n Suriye'yi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± savunacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinin ardÄ±ndan Twitter hesabÄ±ndan Suriye'ye operasyon mesajÄ± vermiÅŸti.
ABD BaÅŸkanÄ±,Â Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Rusya, Suriye'ye atÄ±lacak her fÃ¼zeyi vuracaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ. O zaman hazÄ±r olÂ RusyaÂ Ã§Ã¼nkÃ¼ fÃ¼zeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akÄ±llÄ±sÄ±ndan. Kendi halkÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktÄ±nÄ±z." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Esed rejimi, baÅŸkent Åžam'daki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Duma ilÃ§esinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmÄ±ÅŸ, 78 sivil Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler DanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, Esed rejiminin 5 yÄ±l kuÅŸatma altÄ±nda tuttuktan sonra zorunlu tahliyeler sonucu ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'ya geldi.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§esi yerel meclis binasÄ± yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Afrin'de, kentin ileri gelenleri tarafÄ±ndan 20 sandalyeli yerel meclis kurulurken, meclisin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, KÃ¼rt temsilciler arasÄ±ndan seÃ§ilen ZÃ¼heyir Haydar getirildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Suriye ile ilgili "Almanya hiÃ§bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak!" ifadesini kullandÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ± iddialarÄ±na hÃ¼kÃ¼metin vereceÄŸi cevabÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bugÃ¼n kabinesini topluyor
Afganistan'da saÄŸlÄ±k hizmetleri, bankacÄ±lÄ±k ve Orta Asya elektriÄŸinin GÃ¼ney Asya Ã¼lkelerine sevkiyatÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren projeye destek olmak amacÄ±yla DÃ¼nya BankasÄ± tarafÄ±ndan 691 milyon dolar yardÄ±m tahsis edildi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'nin Duma kentinde 78 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, binlerce kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden olan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu. Macron, "Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tÄ±mÄ±z var." dedi.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, Suriye'de rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan kaÃ§an 6 bin 89 sivili FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine yerleÅŸtirdiklerini kaydetti. GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, DEAÅžâ€™tan temizlenen FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde 1 milyon 80 bin insan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n 193 bin 723'Ã¼nÃ¼n kamplarda ikamet ettiÄŸini bildirdi.
Etiyopya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Alem, "MÄ±sÄ±r, Etiyopyaâ€™dan 1959â€™da Sudan ve MÄ±sÄ±r arasÄ±nda Nil Nehri sularÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± tanÄ±masÄ±nÄ± istedi" dedi
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± "Rechts in Verzet" hareketi mensuplarÄ±, Ã¼Ã§ caminin giriÅŸine Ä°slamofobik ifadeler iÃ§eren pankartlar astÄ±
Yunan basÄ±nÄ±, Ege Denizi'nde Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini geÃ§ti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale ile ilgili Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "HiÃ§bir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini dile getirmedim. Ã‡ok yakÄ±nda olabilir veya o kadar da yakÄ±n olmayabilir!" ifadesini kullandÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±, MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 3 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§Ä±ldÄ±
Brezilya'da muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisine mensup 60 milletvekilinden, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hapse mahkum edilen eski Devlet BaÅŸkanÄ± Lula da Silva'ya destek geldi
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ± teÅŸvik ve doÄŸayÄ± koruma kapsamÄ±nda Cuma gÃ¼nlerini "ArabasÄ±z gÃ¼n" olarak ilan etmeye hazÄ±rlanÄ±yor
Ä°srail'in baskÄ±larÄ±na raÄŸmen KudÃ¼s'te hayatta kalma savaÅŸÄ± veren yerel halkÄ±n geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan turizme yapÄ±lan engellemeler esnafÄ± zor durumda bÄ±raktÄ±