13:31, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Trump'dan bir Suriye tweet'i daha: SaldÄ±rÄ± Ã§ok yakÄ±nda olmaya da bilir!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye'ye ne zaman saldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman dile getirmediÄŸini bildirdi.Â

Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "HiÃ§bir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini dile getirmedim. Ã‡ok yakÄ±nda olabilir veya o kadar da yakÄ±n olmayabilir! Ne olursa olsun, ABD, benim yÃ¶netimimde, bÃ¶lgeyi DEAÅž'tan temizleme konusunda harika iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±. Hani, Amerika'nÄ±n teÅŸekkÃ¼rÃ¼ nerede?" yorumunu yaptÄ±.Â

Trump dÃ¼nÂ Rusya'nÄ±n Suriye'yi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± savunacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinin ardÄ±ndan Twitter hesabÄ±ndan Suriye'ye operasyon mesajÄ± vermiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ±,Â Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Rusya, Suriye'ye atÄ±lacak her fÃ¼zeyi vuracaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ. O zaman hazÄ±r olÂ RusyaÂ Ã§Ã¼nkÃ¼ fÃ¼zeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akÄ±llÄ±sÄ±ndan. Kendi halkÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktÄ±nÄ±z." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Esed rejimi, baÅŸkent Åžam'daki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Duma ilÃ§esinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmÄ±ÅŸ, 78 sivil Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.