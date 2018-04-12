13:50, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Etiyopya'dan MÄ±sÄ±r'a Hedasi barajÄ± suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Etiyopya, Sudan ve MÄ±sÄ±r ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Hedasi BarajÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yaÅŸanan baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ktan Ã¶tÃ¼rÃ¼ MÄ±sÄ±r'Ä± suÃ§ladÄ±.

Etiyopya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Meles Alem, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "MÄ±sÄ±r, Etiyopya'dan 1959'da Sudan ve MÄ±sÄ±r arasÄ±nda Nil Nehri sularÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± tanÄ±masÄ±nÄ± istedi" ifadelerini kullandÄ±.

Etiyopya'nÄ±n kendisinin olmadÄ±ÄŸÄ± bir anlaÅŸmayÄ± tanÄ±maya mecbur edilemeyeceÄŸini kaydeden Alem, "Bu Etiyopya'nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi." diye konuÅŸtu.

Alem, MÄ±sÄ±r tarafÄ±nda istiÅŸarelerin daha ileri gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesine yÃ¶nelik bir irade eksikliÄŸi olduÄŸunu ancak bunun gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmediÄŸini ifade ederek, Ã¼Ã§ Ã¼lkenin su iÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n yakÄ±n zamanda bir araya geleceklerini bildirdi.

1959 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmaya gÃ¶re, MÄ±sÄ±r, Nil sularÄ± Ã¼zerinde 55,5 milyar metrekÃ¼p, Sudan ise 18 milyar metrekÃ¼p kullanÄ±m hakkÄ±na sahip.

AFRÄ°KA'NIN EN BÃœYÃœK BARAJI OLACAK

Ay baÅŸÄ±nda Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'da dÃ¼zenlenen ve Etiyopya, Sudan ile MÄ±sÄ±r dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da ortak bir karar alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±.

Etiyopya'nÄ±n, 2011'de, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yataÄŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek Hedasi BarajÄ±'nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlamasÄ±yla, bÃ¶lge Ã¼lkeleri arasÄ±nda nehrin sularÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± konusunda tartÄ±ÅŸmalar gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in MÄ±sÄ±r, Sudan ve Etiyopya arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakereler, 13 KasÄ±m 2017'de Kahire'deki Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Liderlerin 29 Ocak'ta Etiyopya'da yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da ise teknik mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti.

TamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 6 bin megavatlÄ±k elektrik Ã¼retmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len, Afrika'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k barajÄ± olacak projenin toplam maliyetinin yaklaÅŸÄ±k 4,8 milyar dolarÄ± bulmasÄ± bekleniyor.

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