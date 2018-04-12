13:53, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

6 bini aÅŸkÄ±n DoÄŸu GutalÄ±, FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde gÃ¼vende

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi (AFAD) BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK), Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunun (Ã–SO) desteÄŸiyle icra ettiÄŸi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan arÄ±ndÄ±rÄ±lan bÃ¶lgede 1 milyon 80 bin Suriyelinin hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

DoÄŸu Guta'daki kuÅŸatmadan yaklaÅŸÄ±k 130 bin sivilin tahliye edildiÄŸini, AFAD olarak bu kiÅŸilerin en iyi ÅŸekilde misafir edilmesi iÃ§in ellerinden geleni yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, 6 bin 89 sivili FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine yerleÅŸtirdiklerini kaydetti.

"FIRAT KALKANI BÃ–LGESÄ°NDE 1 MÄ°LYON 80 BÄ°N Ä°NSAN YAÅžIYOR"

GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri kamplara yerleÅŸtirilenlerin saÄŸlÄ±k taramalarÄ±nÄ± yaptÄ±, Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ise kumanya, sÄ±cak yemek ve temel yaÅŸam malzemesi desteÄŸi saÄŸladÄ±. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–SO tarafÄ±ndan DEAÅžâ€™tan temizlenen FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde 1 milyon 80 bin insan yaÅŸÄ±yor. BunlarÄ±n 193 bin 723'Ã¼ kamplarda ikamet ediyor. BÃ¶lgede yaÅŸayanlarÄ±n insani yardÄ±m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in bugÃ¼ne kadar AFAD'Ä±n Ã‡obanbey'deki lojistik deposundan 3 bin 142 tÄ±r insani yardÄ±m malzemesi sevk edildi. AyrÄ±ca bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde 32 bin, Ä°dlib bÃ¶lgesinde ise 3 bin 350 kiÅŸilik barÄ±nma alanlarÄ± oluÅŸturuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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