14:11, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Macron'dan Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±: KanÄ±tÄ±mÄ±z var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair ellerinde kanÄ±tlar olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Macron, FransÄ±z TF1 kanalÄ±nda canlÄ± yayÄ±na katÄ±larak gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Suriye ile ilgili bir soruyu cevaplayan Macron, "Suriye'de geÃ§en hafta Esed rejimi tarafÄ±ndan kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tlarÄ±mÄ±z var." ifadesini kullandÄ±.

"SURÄ°YE'DE ULUSLARARASI HUKUKA RÄ°AYET EDÄ°LMESÄ°NÄ° SAÄžLAMAMIZ GEREKÄ°R"

Suriye'de kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlarda nefessiz kalarak Ã¶ldÃ¼klerini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Macron, "Suriye'de uluslararasÄ± hukuka riayet edilmesini saÄŸlamamÄ±z gerekir." dedi. BÃ¶lgede istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸine de dikkati Ã§eken Macron, Fransa'nÄ±n bÃ¶lgede gerilimin artmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini ifade etti.

"Suriye'de tÃ¼m azÄ±nlÄ±klarÄ±n temsil edildiÄŸi Ã¶zgÃ¼r bir rejim ve bir siyasi geÃ§iÅŸin hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸini" kaydeden Macron, bÃ¶lgeye istikrar ve barÄ±ÅŸÄ±n ancak bu ÅŸekilde geleceÄŸini belirtti.