DÃ¼nya BankasÄ± Afganistan'a 691 milyon dolar ayÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÃ¼nya BankasÄ± Afganistanâ€™daki saÄŸlÄ±k ve bankacÄ±lÄ±k hizmetleri ile birlikte CASA dijital projesinin uygulanmasÄ± iÃ§in 691 milyon dolar yardÄ±mda bulunacak.
AnlaÅŸma DÃ¼nya BankasÄ± Afganistan temsilcisi Shubhamm Chauduri ve Afganistan Maliye BakanÄ± Eklil Ahmad Hakimi arasÄ±nda imzalandÄ±. Hakimi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada DÃ¼nya BankasÄ±â€™ndan tahsis edilecek paranÄ±n en az 40 milyon dolarÄ±nÄ±n devlete ait bankalarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma kalitesinin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
YatÄ±rÄ±mÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetleri iÃ§in ayrÄ±lacak kÄ±smÄ± Ã¶zellikle Ã¼lkenin uzak bÃ¶lgelerinde yeni hizmet binalarÄ±nÄ±n tesisi iÃ§in kullanÄ±lacak. Afganistan SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Feruzuddin Feruz da kÄ±sa zaman Ã¶nce DÃ¼nya BankasÄ±â€™ndan gelecek para ile 13 ilde 206 yeni tÄ±p merkezi inÅŸa edileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± ayrÄ±ca Ã¼lkeye tÄ±bbi yardÄ±m iÃ§in her yÄ±l 5 milyon dolar tahsis edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Afgan halkÄ±nÄ±n sadece yÃ¼zde 60â€™Ä± tÄ±bbi hizmetlerden faydalanabiliyor. Yeni hedeflerle birlikte bu oranÄ±n yÃ¼zde 90â€™lara Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.
CASA-1000 PROJESÄ° NEDÄ°R?
Orta Asya elektriÄŸinin GÃ¼ney Asya Ã¼lkelerine sevkiyatÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren CASA-1000 Projesinin Afganistan'daki yÃ¼ksek voltajlÄ± elektrik hattÄ±nÄ±n toplam uzunluÄŸu 563 kilometre. Bu hat Kunduz, Baghlan, Panjshir, Kapisa, Kabul, Laghman'da ve Nangarhar illerindeki yaklaÅŸÄ±k 23 ilÃ§e ve 600 kÃ¶y Ã¼zerinden geÃ§ecek.
CASA-1000 Afganistan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ inÅŸaatÄ±nÄ± Hint ÅŸirketleri olan KEC International Limited ve Kalpa-Taru Enerji Nakil Limited yapacak. Bu ÅŸirketler ve Afganistan Breshna Sherkat arasÄ±ndaki anlaÅŸma Tacikistan, Pakistan ve Afganistan devlet yetkilileri katÄ±lÄ±mÄ±yla Kabil'de geÃ§en AralÄ±k ayÄ±nda imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler DanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, Esed rejiminin 5 yÄ±l kuÅŸatma altÄ±nda tuttuktan sonra zorunlu tahliyeler sonucu ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'ya geldi.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§esi yerel meclis binasÄ± yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Afrin'de, kentin ileri gelenleri tarafÄ±ndan 20 sandalyeli yerel meclis kurulurken, meclisin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, KÃ¼rt temsilciler arasÄ±ndan seÃ§ilen ZÃ¼heyir Haydar getirildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Suriye ile ilgili "Almanya hiÃ§bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak!" ifadesini kullandÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ± iddialarÄ±na hÃ¼kÃ¼metin vereceÄŸi cevabÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bugÃ¼n kabinesini topluyor
Afganistan'da saÄŸlÄ±k hizmetleri, bankacÄ±lÄ±k ve Orta Asya elektriÄŸinin GÃ¼ney Asya Ã¼lkelerine sevkiyatÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren projeye destek olmak amacÄ±yla DÃ¼nya BankasÄ± tarafÄ±ndan 691 milyon dolar yardÄ±m tahsis edildi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'nin Duma kentinde 78 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, binlerce kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden olan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu. Macron, "Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tÄ±mÄ±z var." dedi.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, Suriye'de rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan kaÃ§an 6 bin 89 sivili FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine yerleÅŸtirdiklerini kaydetti. GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, DEAÅžâ€™tan temizlenen FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde 1 milyon 80 bin insan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n 193 bin 723'Ã¼nÃ¼n kamplarda ikamet ettiÄŸini bildirdi.
Etiyopya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Alem, "MÄ±sÄ±r, Etiyopyaâ€™dan 1959â€™da Sudan ve MÄ±sÄ±r arasÄ±nda Nil Nehri sularÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± tanÄ±masÄ±nÄ± istedi" dedi
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± "Rechts in Verzet" hareketi mensuplarÄ±, Ã¼Ã§ caminin giriÅŸine Ä°slamofobik ifadeler iÃ§eren pankartlar astÄ±
Yunan basÄ±nÄ±, Ege Denizi'nde Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini geÃ§ti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale ile ilgili Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "HiÃ§bir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini dile getirmedim. Ã‡ok yakÄ±nda olabilir veya o kadar da yakÄ±n olmayabilir!" ifadesini kullandÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±, MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 3 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§Ä±ldÄ±
Brezilya'da muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisine mensup 60 milletvekilinden, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hapse mahkum edilen eski Devlet BaÅŸkanÄ± Lula da Silva'ya destek geldi
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ± teÅŸvik ve doÄŸayÄ± koruma kapsamÄ±nda Cuma gÃ¼nlerini "ArabasÄ±z gÃ¼n" olarak ilan etmeye hazÄ±rlanÄ±yor
Ä°srail'in baskÄ±larÄ±na raÄŸmen KudÃ¼s'te hayatta kalma savaÅŸÄ± veren yerel halkÄ±n geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan turizme yapÄ±lan engellemeler esnafÄ± zor durumda bÄ±raktÄ±