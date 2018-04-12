14:21, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

DÃ¼nya BankasÄ± Afganistan'a 691 milyon dolar ayÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya BankasÄ± Afganistanâ€™daki saÄŸlÄ±k ve bankacÄ±lÄ±k hizmetleri ile birlikte CASA dijital projesinin uygulanmasÄ± iÃ§in 691 milyon dolar yardÄ±mda bulunacak.

AnlaÅŸma DÃ¼nya BankasÄ± Afganistan temsilcisi Shubhamm Chauduri ve Afganistan Maliye BakanÄ± Eklil Ahmad Hakimi arasÄ±nda imzalandÄ±. Hakimi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada DÃ¼nya BankasÄ±â€™ndan tahsis edilecek paranÄ±n en az 40 milyon dolarÄ±nÄ±n devlete ait bankalarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma kalitesinin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

YatÄ±rÄ±mÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetleri iÃ§in ayrÄ±lacak kÄ±smÄ± Ã¶zellikle Ã¼lkenin uzak bÃ¶lgelerinde yeni hizmet binalarÄ±nÄ±n tesisi iÃ§in kullanÄ±lacak. Afganistan SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Feruzuddin Feruz da kÄ±sa zaman Ã¶nce DÃ¼nya BankasÄ±â€™ndan gelecek para ile 13 ilde 206 yeni tÄ±p merkezi inÅŸa edileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± ayrÄ±ca Ã¼lkeye tÄ±bbi yardÄ±m iÃ§in her yÄ±l 5 milyon dolar tahsis edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Afgan halkÄ±nÄ±n sadece yÃ¼zde 60â€™Ä± tÄ±bbi hizmetlerden faydalanabiliyor. Yeni hedeflerle birlikte bu oranÄ±n yÃ¼zde 90â€™lara Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

CASA-1000 PROJESÄ° NEDÄ°R?

Orta Asya elektriÄŸinin GÃ¼ney Asya Ã¼lkelerine sevkiyatÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren CASA-1000 Projesinin Afganistan'daki yÃ¼ksek voltajlÄ± elektrik hattÄ±nÄ±n toplam uzunluÄŸu 563 kilometre. Bu hat Kunduz, Baghlan, Panjshir, Kapisa, Kabul, Laghman'da ve Nangarhar illerindeki yaklaÅŸÄ±k 23 ilÃ§e ve 600 kÃ¶y Ã¼zerinden geÃ§ecek.

CASA-1000 Afganistan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ inÅŸaatÄ±nÄ± Hint ÅŸirketleri olan KEC International Limited ve Kalpa-Taru Enerji Nakil Limited yapacak. Bu ÅŸirketler ve Afganistan Breshna Sherkat arasÄ±ndaki anlaÅŸma Tacikistan, Pakistan ve Afganistan devlet yetkilileri katÄ±lÄ±mÄ±yla Kabil'de geÃ§en AralÄ±k ayÄ±nda imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

