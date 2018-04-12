Ä°ngiltere'de kabine 'Suriye' gÃ¼ndemiyle toplanÄ±yor

Ä°ngiltereâ€™de bakanlar kurulu, ABDâ€™nin Suriyeâ€™ye gerÃ§ekleÅŸtirmesi muhtemel bir askeri harekata desteÄŸi tartÄ±ÅŸmak Ã¼zere toplanacak.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa Mayâ€™in acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bakanlar kurulunda, Dumaâ€™da dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±ya tepki olarak ABDâ€™nin Suriyeâ€™ye yapmasÄ± gÃ¼ndemde olan askeri harekata katÄ±lmak iÃ§in destek arayacaÄŸÄ± belirtiliyor.
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nÄ±n baÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlerde Mayâ€™in, konuyu parlamentoya gÃ¶tÃ¼rmeden askeri harekata katÄ±lma eÄŸiliminde olduÄŸu ifade ediliyor.
Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin bugÃ¼nkÃ¼ kabine toplantÄ±sÄ±nda askeri harekata doÄŸrudan destek vermek yerine parlamentoyu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturuma Ã§aÄŸÄ±rmasÄ± da ihtimaller arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Jeremy Corbyn ise konunun Mecliste Ã¶ncelikli olarak tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Ä°ngiliz parlamentosunun normal koÅŸullarda pazartesi gÃ¼nÃ¼ iÅŸ baÅŸÄ± yapmasÄ± gerekiyor.
Ä°ngiltereâ€™yi ABDâ€™nin 2003â€™teki Irak seferine dahil eden eski BaÅŸbakan Tony Blair, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin parlamentoya gitmeden ABDâ€™nin askeri operasyonuna destek verebileceÄŸini savunuyor.
GeÃ§en yÄ±l yapÄ±lan erken seÃ§imde tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼met kurmak iÃ§in gerekli Ã§oÄŸunluÄŸu kaybeden ve Kuzey Ä°rlandaâ€™nÄ±n saÄŸ partisi Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dÄ±ÅŸarÄ±dan desteÄŸiyle azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti kuran May, parlamentoda istediÄŸi desteÄŸi bulamamaktan endiÅŸe ediyor.
Ä°ngiliz parlamentosu AralÄ±k 2015â€™te hÃ¼kÃ¼mete Suriyeâ€™de DEAÅžâ€™la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hava harekatlarÄ±na katÄ±lmasÄ± iÃ§in izin veren tezkereyi onaylamÄ±ÅŸtÄ±.
Ancak parlamento, 2013â€™te benzer bir kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriyeâ€™ye yÃ¶nelik hava harekatÄ± Ã¶ngÃ¶ren bir tezkereyi 13 oy farkla reddetmiÅŸti.
Ä°ngiltere Blair hÃ¼kÃ¼meti dÃ¶neminde ABD'nin Irak iÅŸgaline aktif destek vermiÅŸti. Blair daha sonra Irak'Ä±n nÃ¼kleer ve kimyasal silah kapasitesi ile ilgili olarak parlamentoyu yanÄ±ltmak ve ABD'ye, destek iÃ§in parlamentoya baÅŸvurmadan Ã¶nce sÃ¶z vermekle suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.
Irak iÅŸgalindeki rolÃ¼ nedeniyle maruz kaldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiriler, Blair'in 2007'de baÅŸbakanlÄ±ktan istifasÄ±na giden sÃ¼reci baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler DanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, Esed rejiminin 5 yÄ±l kuÅŸatma altÄ±nda tuttuktan sonra zorunlu tahliyeler sonucu ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'ya geldi.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§esi yerel meclis binasÄ± yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Afrin'de, kentin ileri gelenleri tarafÄ±ndan 20 sandalyeli yerel meclis kurulurken, meclisin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, KÃ¼rt temsilciler arasÄ±ndan seÃ§ilen ZÃ¼heyir Haydar getirildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Suriye ile ilgili "Almanya hiÃ§bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak!" ifadesini kullandÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ± iddialarÄ±na hÃ¼kÃ¼metin vereceÄŸi cevabÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bugÃ¼n kabinesini topluyor
Afganistan'da saÄŸlÄ±k hizmetleri, bankacÄ±lÄ±k ve Orta Asya elektriÄŸinin GÃ¼ney Asya Ã¼lkelerine sevkiyatÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren projeye destek olmak amacÄ±yla DÃ¼nya BankasÄ± tarafÄ±ndan 691 milyon dolar yardÄ±m tahsis edildi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'nin Duma kentinde 78 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, binlerce kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden olan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu. Macron, "Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tÄ±mÄ±z var." dedi.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, Suriye'de rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan kaÃ§an 6 bin 89 sivili FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine yerleÅŸtirdiklerini kaydetti. GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, DEAÅžâ€™tan temizlenen FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde 1 milyon 80 bin insan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n 193 bin 723'Ã¼nÃ¼n kamplarda ikamet ettiÄŸini bildirdi.
Etiyopya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Alem, "MÄ±sÄ±r, Etiyopyaâ€™dan 1959â€™da Sudan ve MÄ±sÄ±r arasÄ±nda Nil Nehri sularÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± tanÄ±masÄ±nÄ± istedi" dedi
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± "Rechts in Verzet" hareketi mensuplarÄ±, Ã¼Ã§ caminin giriÅŸine Ä°slamofobik ifadeler iÃ§eren pankartlar astÄ±
Yunan basÄ±nÄ±, Ege Denizi'nde Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini geÃ§ti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale ile ilgili Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "HiÃ§bir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini dile getirmedim. Ã‡ok yakÄ±nda olabilir veya o kadar da yakÄ±n olmayabilir!" ifadesini kullandÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±, MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 3 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§Ä±ldÄ±
Brezilya'da muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisine mensup 60 milletvekilinden, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hapse mahkum edilen eski Devlet BaÅŸkanÄ± Lula da Silva'ya destek geldi
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ± teÅŸvik ve doÄŸayÄ± koruma kapsamÄ±nda Cuma gÃ¼nlerini "ArabasÄ±z gÃ¼n" olarak ilan etmeye hazÄ±rlanÄ±yor
Ä°srail'in baskÄ±larÄ±na raÄŸmen KudÃ¼s'te hayatta kalma savaÅŸÄ± veren yerel halkÄ±n geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan turizme yapÄ±lan engellemeler esnafÄ± zor durumda bÄ±raktÄ±