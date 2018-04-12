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16:02, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe
Avrupa
14:50, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Merkel, Suriye iÃ§in kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Merkel, Suriye iÃ§in kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Suriye ile ilgili "Almanya hiÃ§bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak!" ifadesini kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD ile Fransa'nÄ±n Suriye ile ilgili kararlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama da Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'den geldi.

AlmanyaÂ BaÅŸbakanÄ± Merkel, olasÄ± bir mÃ¼dahalede yer almayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 



Ä°lgili Konular Merkel Almanya Suriye suriyede kimyasal saldÄ±rÄ±
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