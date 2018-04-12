15:01, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Afrin'de geÃ§ici meclis kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde, kentin ileri gelenleri, oylama yaparak geÃ§ici bir yerel meclis kurdu.

20 sandalyeli meclisin Ã¼yelerinin 11'i KÃ¼rt, 8'i Arap ve biri de TÃ¼rkmenler arasÄ±ndan seÃ§ildi.

Meclisin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ise KÃ¼rt temsilciler arasÄ±ndan seÃ§ilen ZÃ¼heyir Haydar getirildi.

8 kiÅŸilik icra kurulu Zekeriye Muhammed, Casim el Siferi, Ahmet Hac Hasan, AbdÃ¼rrahman Naccar, Horu Osman ve Muhammed Åžeyh RaÅŸit oldu.

"FIRAT KALKANI GÄ°BÄ° ZEYTÄ°N DALI BÃ–LGESÄ° DE Ã–RNEK OLACAK"

Mecliste Ã¼ye olabilmek iÃ§in Afrinli olmak ve Afrin'de yaÅŸamanÄ±n ÅŸart koÅŸulduÄŸu seÃ§imin sonunda baÅŸkan olan Haydar,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye'ye bu imkanÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz. Afrin halkÄ±na hizmet edeceÄŸiz. FÄ±rat KalkanÄ± gibi Zeytin DalÄ± bÃ¶lgesi de Ã¶rnek olacak." dedi.

HalkÄ± Afrin'e dÃ¶nmeye Ã§aÄŸÄ±ran Haydar, "TÃ¼m Afrinliler gelirse daha demokratik bir seÃ§im yapabiliriz. Kendimizi biz yÃ¶neteceÄŸiz. Kandil ya da baÅŸka yerden gelenler deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.

Haydar, meclisin Suriye Muhalif ve Devrimci GÃ¼Ã§ler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kurulduÄŸunu ve Halep'teki yerel meclise baÄŸlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, Ã¼lkenin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nden yana olduklarÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

SeÃ§im sÄ±rasÄ±nda Afrin'de bulunan SMDK BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Mustafa da "TÃ¼rkiye Suriye'nin bÃ¶lÃ¼nmesine engel olmak iÃ§in Ã§abalÄ±yor. TÃ¼rkiye ile Ã¶nceliklerimiz aynÄ±. Yerel meclis kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim alanÄ±nda hizmetlerine baÅŸlayacak. TerÃ¶ristlerden kaÃ§anlarÄ±n Afrin'e dÃ¶nmeleri iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸiz." diye konuÅŸtu.