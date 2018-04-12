TÃ¼rkiye-Ä°ran doÄŸalgaz boru hattÄ±na sabotaj giriÅŸimi

TÃ¼rkiye-Ä°ran doÄŸalgaz boru hattÄ±naÂ sabotaj giriÅŸimindeÂ bulunanÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeleriyleÂ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmadaÂ bir terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸiÂ bildirildi.
AÄŸrÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, dÃ¼n AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonda, DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esine baÄŸlÄ± UzunyazÄ± kÃ¶yÃ¼ mevkisinde TÃ¼rkiye-Ä°ran doÄŸalgaz boru hattÄ±na sabotaj giriÅŸiminde bulunan bir grup terÃ¶rist tespit etti.
MehmetÃ§ik ile Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± arasÄ±nda saÄŸlanan sÄ±cak temasta bir terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
TerÃ¶ristle birlikte bir M16 piyade tÃ¼feÄŸi, 150 fiÅŸek, 5 ÅŸarjÃ¶r, ikiÅŸer el bombasÄ± ve ÅŸemsiye ile birer gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼, bantla pil blokuna baÄŸlanmÄ±ÅŸ telsiz, kazma ve kÃ¼rek ele geÃ§irildi.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kaÃ§an terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyon devam ediyor.
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AÄŸrÄ±'da TÃ¼rkiye-Ä°ran arasÄ±ndaki doÄŸalgaz boru hattÄ±na sabotaj giriÅŸiminde bulunan terÃ¶ristlerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi.
EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne vekaleten Ankara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Kemal Åženocak atandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de sÃ¼ren gerilim iÃ§in "Askeri gÃ¼Ã§lerine gÃ¼venen kimi Ã¼lkelerin Suriye'yi adeta bir bilek gÃ¼reÅŸi sahasÄ±na Ã§evirmesinden fevkalade rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz" ifadesini kulandÄ±
Sabah gazetesi yazarÄ± Fahrettin Altun, Suriyeâ€™deki ABD-Rusya krizi gÃ¼ndemdeyken kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda, "BugÃ¼n TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerinde atÄ±lan her somut adÄ±m TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi iÃ§in atÄ±lan adÄ±mlardÄ±r. Yoksa bu adÄ±mlar TÃ¼rkiye'yi Rusya'nÄ±n uydusu haline getirmeye, TÃ¼rkiye'yi BatÄ±'dan koparmaya dÃ¶nÃ¼k adÄ±mlar deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.
"ÃœÃ§ aylar"Ä±n ilki olan Recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili yarÄ±n gece idrak edilecek
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Suriye'de yaÅŸanan gerilimle ilgili olarak, "ABD Suriye'ye saldÄ±rÄ±rsa TÃ¼rkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "BakalÄ±m geliÅŸmeler bize neyi gÃ¶sterecek. Biz sÃ¼reci yakÄ±ndan izlemeye devam ediyoruz" cevabÄ±nÄ± verdi.
Katar MÃ¼nazara Merkezinin dÃ¼zenlediÄŸi, bu yÄ±l 15 Arap Ã¼lkesi ve 35 yabancÄ± Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 4. UluslararasÄ± ArapÃ§a MÃ¼nazara ÅžampiyonasÄ±'nda, Ä°zmit Mehmet Akif Ersoy KÄ±z Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencileri dÃ¼nya ÅŸampiyonu oldu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, birinci olan Ã¶ÄŸrencileri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ arayarak tebrik etti.
Kral Selman VakfÄ± ile Ä°HH arasÄ±nda yapÄ±lan 3 milyon TL'lik protokol ile Azez'de bulunan ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere gÃ¼nlÃ¼k 55 bin ekmek Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilen fÄ±rÄ±n dÃ¼n hizmete girdi.
MÄ°T'in, FETÃ–/PDY'nin Balkan ayaÄŸÄ±na yÃ¶nelik Kosova'da dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda yakalanan ve TÃ¼rkiye'ye getirilen 6 ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda aralarÄ±nda muvazzaf subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 53 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Operasyonda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na verilen zanlÄ±lardan 34'Ã¼ yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸme Beyaz Saray'Ä±n talebi Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye, Cezayir'in Blida vilayetinde meydana gelen ve 257 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ± kazasÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ile Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä±'nÄ±n afet yÃ¶netimi ve gÃ¶Ã§ alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi tesisine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'Ä±n kuzeyindeki Kani Rash bÃ¶lgesinde bulunan TSK unsurlarÄ±na, PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen havan saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu bir asker ÅŸehit olurken, 3 asker de yaralandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, faizler ve kur konusu ile ilgili, "Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaÅŸ mÄ± olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...BunlarÄ±n getirdiÄŸi, geÃ§ici yaÅŸanan dalgalanmalardÄ±r. Bunun etkileri de sÄ±nÄ±rlÄ± olacaktÄ±r, hem geÃ§ici olacak hem de sÄ±nÄ±rlÄ± olacak. Gereken tedbirler tabii ki alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± sonrasÄ± 5 ilden 50 muhtar, Ä°spanya'nÄ±n EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼