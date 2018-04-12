15:54, 12 Nisan 2018 Perşembe

Türkiye'nin duruşu net: Esed gitmeli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) düzenlediği " Avrupa İslamofobi Raporu 2017" başlıklı panele katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'nin olası Suriye müdahalesine ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamaların bir kriter olacağını ifade ederek, " Rusya tarafından veto edilmezse araştırma grubu kurulur ve sonuç beklenir, eğer veto edilmezse bir müdahale olabilir havası vardı. Bekleyip göreceğiz. Ayrıca Esad rejiminin Suriye'nin başından ayrılması gerekiyor. Esad rejimi ilk defa kimyasal silah kullanmıyor, havadan yaptığı bombalamalarla, varil bombalarıyla 1 milyona yakın insanı öldürdü. Artık bu kişinin ülkenin başından ayrılması gerekiyor ve siyasi sürece geçilmesi lazım. Devam eden ateşkes, çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması, güven arttırıcı adımlar, Astana ve Soçi süreçleri, işlemeyen bir Cenevre var. Artık tüm bunların çok etkin bir şekilde işletilmesi ve ülkenin çok kısa süre içerisinde de seçime hazırlanması lazım. Şeffaf bir seçimin BM çatısı altında gerçekleştirilmesi önemlidir. Artık biz Suriye'de kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

İngizlice yayın yapan Daily Sabah Çavuşoğlu'nun "Esad gitmeli" sözlerine birinci sayfada yer verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Lavrov'un sözleri muhtemelen bir soruya cevaptır. Ama bunun neden söylendiğine bakmak lazım. Biz Afrin operasyonunu gerçekleştirirken, Rusya ile koordinasyon içerisinde olduk. Rus gözlemcilerin Afrin'den ayrılmasını istedik ve ayrıldılar. Hava sahasını kullandık, Rusya ile koordine içerisinde olduk.

Operasyonun ikinci aşaması, insanların geri dönmesini sağlamak ve bu bölgeye istikrar getirmek. Bizim Suriye'nin toprağında gözümüz yok. Suriye istikrara kavuştuğu zaman sınır bütünlüğü konusunda bir endişesi olmaması gerekiyor. Buranın rejime teslim edilmesi olmaz. Rejim bir gün YPG ile çatışıyor, bir gün iyi geçiniyor. Suriye'de arazide o kadar ilginç şeyler var ki. Bugün birbiriyle çatışan gruplar, yarın birbirlerine silah bile satıyorlar. Böylesine karmaşık bir durumda, oraya ver buraya ver olmaz. Orası Suriye'nin toprağıdır ama benim de güvenlik endişelerim var" dedi.

CANİKLİ: BARIŞ İÇİN REJİM GERİ ÇEKİLMELİ

Savunma Bakanı Nurettin Canikli de, Esed'in Suriye gruplarının Suriye'den kaldırılması ve temizlenmesi için Suriye'de barış için kurulması gereken iki şartın var olduğunu söyledi. Canikli televizyonda yayınlanan röportajda, "Suriye'nin bütün terör gruplarının temizlenmesi ve rejimin geri çekilmesi. Bu iki parametre şimdiye kadar kurulmuş olsaydı, şimdiye kadar barış kurulacaktı ve bunların hiçbiri [kimyasal saldırıları] gerçekleşmeyecekti." dedi.

Canikli, hem Rusya'nın hem de ABD'nin Suriye'de yanlış tarafta olduğunu söyledi. “PKK / PYD / YPG'yi destekleyen terör unsurlarını destekliyor ve Suriye'de onlarla birlikte hareket ediyor. Diğeri ise yüz binlerce Suriyelinin öldürülmesinin ardındaki neden olan Esad rejimini destekliyor” diye ekledi.