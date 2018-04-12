16:09, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ã‡ifte ajan Skripal'in zehirlenmesine iliÅŸkin doÄŸrulama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (KSYÃ–),Â Ã§ifte ajan Sergey SkripalÂ ile kÄ±zÄ± Yuliaâ€™nÄ±n 4 Martâ€™ta Salisburyâ€™deÂ zehirlenmesinde askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili birÂ kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KSYÃ–'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'nin yardÄ±m talebi Ã¼zerine Ã¶rgÃ¼tÃ¼n baÄŸÄ±msÄ±z profesyonel teknik uzman ekibi gÃ¶nderdiÄŸi ve saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan kimyasal maddenin teyidi iÃ§in yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma sonucunda Skripal ile kÄ±zÄ± Yuliaâ€™nÄ±n zehirlenmesinde askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal madde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, konuya iliÅŸkin raporun dÃ¼n Ä°ngiltere'ye sunulduÄŸu, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ä°ngiltere temsilcisinin, raporun tÃ¼m taraf Ã¼lkeler ile paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± ve Ã¶zetinin kamuoyuna sunulmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi vurgulandÄ±.

KSYÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ Ahmet ÃœzÃ¼mcÃ¼ de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n belirlediÄŸi dÃ¶rt ayrÄ± laboratuvara yaptÄ±klarÄ± hÄ±zlÄ± ve sÄ±kÄ± araÅŸtÄ±rmadan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.

Ä°ngiliz dÄ±ÅŸ istihbarat servisi MI6 iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasÄ±yla Ä°ngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinÃ§lerini yitirmiÅŸ vaziyette bulunmuÅŸtu.

Ä°ngiltere, olayda Rusya tarafÄ±ndan imal edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len, askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinlik kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bu maddenin Sovyetler BirliÄŸi tarafÄ±ndan 1970 ve 1980'lerde geliÅŸtirilen "Novichok" adlÄ± kimyasal grubunun Ã¼yesi olduÄŸu belirtilmiÅŸti.

OlayÄ±n ardÄ±ndan Rusya'nÄ±n 23 diplomatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Ä°ngiltere, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ diplomatik temaslarla Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin de Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Rusya da mÃ¼tekabiliyet Ã¶lÃ§Ã¼leri iÃ§inde bu Ã¼lkelerin diplomatlarÄ±yla ilgili sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararlarÄ± vermiÅŸti.

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