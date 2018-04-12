16:22, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

ErdoÄŸan ile Putin, Suriye'deki son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir PutinÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ki lider, gÃ¶rÃ¼ÅŸmedeÂ Suriye'deki son geliÅŸmelerÂ hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.Â Â

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