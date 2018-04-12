16:36, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Almanya'daki TÃ¼rklerin sayÄ±sÄ± azaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±nÂ sayÄ±sÄ±Â geÃ§en yÄ±l sonu itibarÄ±yla bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶reÂ 9 bin azalarakÂ 1 milyon 483 bin 515 oldu.

Merkezi Wiesbaden'de bulunan Federal Ä°statistik Dairesi, 2017 yÄ±lÄ± sonu itibarÄ±yla Almanya'da yaÅŸayan kayÄ±tlÄ± yabancÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, Ã¼lkedeki yabancÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n sonunda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 585 bin artÄ±ÅŸ (yÃ¼zde 5,8) gÃ¶stererek 10,6 milyon oldu.

AÃ§Ä±klamada, Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 1 milyon 483 bin 515 olduÄŸu belirtildi. SÃ¶z konusu istatistikte Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§en TÃ¼rklerin yer almadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 2016'ya gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 9 bin azalmasÄ± dikkati Ã§ekti.

Resmi olmayan kaynaklara gÃ¶re Almanya'da yaÅŸayan, Ã§ifte vatandaÅŸ olanlarla birlikte TÃ¼rklerin sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 3 milyon olduÄŸu tahmin ediliyor.