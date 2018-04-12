16:58, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

MÄ±sÄ±r'da eski SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± askeri mahkemeye sevk edildi



Foto: ArÅŸiv

MÄ±sÄ±r Askeri SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, eski SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± HiÅŸam Cinina'yÄ± "silahlÄ± kuvvetler hakkÄ±nda asÄ±lsÄ±z haberler yaymak" suÃ§lamasÄ±yla askeri mahkemeye sevk etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r Askeri SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, eski SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± HiÅŸam Cinina'yÄ± "silahlÄ± kuvvetler hakkÄ±nda asÄ±lsÄ±z haberler yaymak" suÃ§lamasÄ±yla askeri mahkemeye sevk ettiÄŸi bildirildi. Cinina'nÄ±n avukatÄ± Ala Taha, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼vekkilinin askeri mahkemeye sevk edildiÄŸini veÂ ilk duruÅŸmanÄ±n, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Kahire Askeri Mahkemesi'nde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini belirtti. HiÅŸam Cinina, 10 Åžubat'ta HuffPost Arabi gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, "Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Sami Anan'Ä±n elinde, MÄ±sÄ±r'da ÅŸu an yÃ¶netimde olan pek Ã§ok yÃ¶neticinin, HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek rejiminin devrilmesiyle sonuÃ§lanan 25 Ocak devrimi olaylarÄ±nda suÃ§ iÅŸlediÄŸine dair deliller olduÄŸunu" sÃ¶ylemiÅŸti. Cinina ayrÄ±ca, CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ktan 3 gÃ¼n sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Sami Anan'a bir ÅŸey olmasÄ± durumunda bu tehlikeli belgelerin gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.Â

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