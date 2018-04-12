17:03, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

2018-EKPSS giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±





Ã–SYM internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2018-EKPSS'ye baÅŸvuran adaylar sÄ±nava giriÅŸ belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±na (2018-EKPSS) baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nav giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Ã–SYM) internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 22 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak 2018-EKPSS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, sÄ±nava girecekleri bina ve salonlar belirlendi. Adaylar, sÄ±nava girecekleri yer bilgisini gÃ¶steren sÄ±nav giriÅŸ belgesini, T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile Ã–SYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. AdaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na saat 10.00'dan sonra alÄ±nmayacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.