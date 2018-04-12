2018-EKPSS giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±na (2018-EKPSS) baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nav giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Ã–SYM) internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 22 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak 2018-EKPSS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, sÄ±nava girecekleri bina ve salonlar belirlendi.
Adaylar, sÄ±nava girecekleri yer bilgisini gÃ¶steren sÄ±nav giriÅŸ belgesini, T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile Ã–SYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
AdaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na saat 10.00'dan sonra alÄ±nmayacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±sÄ±z olunca Suudi Arabistan Ã¼zerinden Almanya'ya kaÃ§mak istediÄŸi sÄ±rada yakalanan eski Kuveyt askeri ataÅŸesi albay Mikail GÃ¼llÃ¼, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan 9 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã–SYM internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2018-EKPSS'ye baÅŸvuran adaylar sÄ±nava giriÅŸ belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.
Ankara, Esed'in Suriye'den uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ve tÃ¼m terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n savaÅŸtan zarar gÃ¶ren Ã¼lkede barÄ±ÅŸ iÃ§in gerekli olduÄŸu konusuna bir kez daha vurgu yaptÄ±
AÄŸrÄ±'da TÃ¼rkiye-Ä°ran arasÄ±ndaki doÄŸalgaz boru hattÄ±na sabotaj giriÅŸiminde bulunan terÃ¶ristlerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi.
EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne vekaleten Ankara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Kemal Åženocak atandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de sÃ¼ren gerilim iÃ§in "Askeri gÃ¼Ã§lerine gÃ¼venen kimi Ã¼lkelerin Suriye'yi adeta bir bilek gÃ¼reÅŸi sahasÄ±na Ã§evirmesinden fevkalade rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz" ifadesini kulandÄ±
Sabah gazetesi yazarÄ± Fahrettin Altun, Suriyeâ€™deki ABD-Rusya krizi gÃ¼ndemdeyken kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda, "BugÃ¼n TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerinde atÄ±lan her somut adÄ±m TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi iÃ§in atÄ±lan adÄ±mlardÄ±r. Yoksa bu adÄ±mlar TÃ¼rkiye'yi Rusya'nÄ±n uydusu haline getirmeye, TÃ¼rkiye'yi BatÄ±'dan koparmaya dÃ¶nÃ¼k adÄ±mlar deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.
"ÃœÃ§ aylar"Ä±n ilki olan Recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili yarÄ±n gece idrak edilecek
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Suriye'de yaÅŸanan gerilimle ilgili olarak, "ABD Suriye'ye saldÄ±rÄ±rsa TÃ¼rkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "BakalÄ±m geliÅŸmeler bize neyi gÃ¶sterecek. Biz sÃ¼reci yakÄ±ndan izlemeye devam ediyoruz" cevabÄ±nÄ± verdi.
Katar MÃ¼nazara Merkezinin dÃ¼zenlediÄŸi, bu yÄ±l 15 Arap Ã¼lkesi ve 35 yabancÄ± Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 4. UluslararasÄ± ArapÃ§a MÃ¼nazara ÅžampiyonasÄ±'nda, Ä°zmit Mehmet Akif Ersoy KÄ±z Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencileri dÃ¼nya ÅŸampiyonu oldu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, birinci olan Ã¶ÄŸrencileri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ arayarak tebrik etti.
Kral Selman VakfÄ± ile Ä°HH arasÄ±nda yapÄ±lan 3 milyon TL'lik protokol ile Azez'de bulunan ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere gÃ¼nlÃ¼k 55 bin ekmek Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilen fÄ±rÄ±n dÃ¼n hizmete girdi.
MÄ°T'in, FETÃ–/PDY'nin Balkan ayaÄŸÄ±na yÃ¶nelik Kosova'da dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda yakalanan ve TÃ¼rkiye'ye getirilen 6 ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda aralarÄ±nda muvazzaf subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 53 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Operasyonda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na verilen zanlÄ±lardan 34'Ã¼ yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸme Beyaz Saray'Ä±n talebi Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye, Cezayir'in Blida vilayetinde meydana gelen ve 257 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ± kazasÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.