17:13, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Gazzeli memurlardan 'maaÅŸ protestosu'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Filistin yÃ¶netiminin memur maaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik uyguladÄ±ÄŸÄ± kesintilere ve Ã¶demelerdeki gecikmelere tepki amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenledi.

MaaÅŸlarÄ±nÄ±n geÃ§en ay Ã¶denmediÄŸini ifade eden memurlar, Gazze'nin idaresini uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼metine tÃ¼mÃ¼yle teslim etmesi iÃ§in Hamas'a baskÄ± yapan Ramallah hÃ¼kÃ¼metinin uyguladÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ kesintilerini ve gecikmeleri protesto etti.

Filistinli memur Muhammed Ahmed, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â maaÅŸÄ±nÄ±n aylardÄ±r yÃ¼zde 30 kesintiye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "MaaÅŸlarÄ±n tÃ¼mÃ¼yle kesilmesinden endiÅŸe ediyoruz. AyrÄ±ca geÃ§en ayki maaÅŸlarÄ±mÄ±z hala Ã¶denmedi. GÃ¼nlerdir bankalarÄ±n Ã¶nÃ¼nde bekliyoruz. Ancak sevindirici bir haber yok. Bu Gazze'deki aileleri, yoksulluÄŸun uÃ§urumuna getirir." dedi.

Memurlar SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Arif Ebu Cerad, Ramallah merkezli Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile iletiÅŸime geÃ§erek meseleyi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini ancak kendilerine mart ayÄ± maaÅŸ Ã¶demeleriyle ilgili bilgi verilmediÄŸini sÃ¶yledi.

FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° YETKÄ°LÄ°LERE MEMUR MAAÅžLARINI KESÄ°NTÄ°SÄ°Z Ã–DEME Ã‡AÄžRISI

Gazze AblukasÄ±nÄ± KÄ±rmak Ä°Ã§in Halk Komitesi BaÅŸkanÄ± Cemal el-Hudari ise "MemurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±na el sÃ¼rÃ¼lmesi, toplumsal dokuyu tehdit eden, hukuka aykÄ±rÄ± bir durum." ifadesini kullandÄ±.

Filistinli yetkililere, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ± kesintisiz Ã¶demesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Hudari, "HalkÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±, siyasi sÃ¼rtÃ¼ÅŸmelerden ve hesaplardan uzak tutulmalÄ±dÄ±r. Herkes aynÄ± vatanÄ±n evlatlarÄ±." diye konuÅŸtu.

HÃœKÃœMETTEN HENÃœZ AÃ‡IKLAMA YOK

Filistin hÃ¼kÃ¼meti ise konuya iliÅŸkin henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

Gazze Åžeridi'ndeki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, geÃ§en yÄ±l mart ayÄ±ndan bu yana maaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 30 kesintili alÄ±yor.

"Memur maaÅŸlarÄ± dosyasÄ±" Hamas ile Fetih arasÄ±nda geÃ§en yÄ±l 12 Ekim'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitirme amacÄ±yla imzalanan son uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nda da aksaklÄ±klara neden olmuÅŸtu.

Hamas ve Fetih hareketleri arasÄ±nda MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de Ekim 2017'de ulusal uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Ramallah hÃ¼kÃ¼metinin sorumluluklarÄ±nÄ± Ã¼stlenmemesi, Hamas'Ä±n Gazze yÃ¶netimini elinde bulundurduÄŸu dÃ¶nemde tayin ettiÄŸi memurlarÄ±n durumu gibi meseleler yÃ¼zÃ¼nden anlaÅŸmanÄ±n uygulama aÅŸamasÄ±nda birtakÄ±m aksaklÄ±klar yaÅŸanÄ±yor.

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