17:29, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ä°spanya'dan Ermenilerin sÃ¶zde soykÄ±rÄ±m iddialarÄ±na ret



Foto: ArÅŸiv

Ä°spanya Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi, 1915 olaylarÄ±nÄ±n "Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±" olarak tanÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶ren Ã¶neriyi reddetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1915 olaylarÄ±nÄ±n "Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±" nitelendirildiÄŸi ve Ä°spanya hÃ¼kÃ¼metinden Ankara'nÄ±n sÃ¶zde soykÄ±rÄ±mÄ± tanÄ±masÄ± iÃ§in giriÅŸimde bulunmasÄ± istenen Ã¶neri, TÃ¼rkiye'nin diplomatik giriÅŸimleri sonucu reddedildi.Â Katalonya'nÄ±n CumhuriyetÃ§i Solu'nun (ERC) 2016 yÄ±lÄ±nda sunduÄŸu teklif, bugÃ¼n Ä°spanya Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi gÃ¼ndemine geldi. 9'a karÅŸÄ± 17 oyla reddedilen Ã¶neride 9 Ã¼ye de Ã§ekimser kaldÄ±. Ret oylarÄ±ndan 14'Ã¼nÃ¼ iktidardaki Halk Partisi (PP), 3'Ã¼nÃ¼ de Ciudadanos verirken Sosyalist Ä°ÅŸÃ§i Partisi (PSEO) Ã§ekimser kalmayÄ± tercih etti. Teklif, son 3 yÄ±l iÃ§inde baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ giriÅŸim oldu. Daha Ã¶nce de Ä°spanya Temsilciler Meclisi ve Ä°spanya Senatosu da benzer Ã¶nerileri reddetmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.