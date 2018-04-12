17:43, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Rusya: Gerilimin tÄ±rmanmasÄ± peÅŸinde deÄŸiliz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n brifinginde Rusya ile ABD arasÄ±ndaki gerginliÄŸe yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Washington'un son derece tehlikeli, gerilimi arttÄ±racak militarist aÃ§Ä±klamalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Zaharova, "SuÃ§lamalar sadece Åžam'a karÅŸÄ± deÄŸil, aynÄ± zamanda Esed rejimini 'sÃ¶zde' savunduÄŸu iddia edilen ve dolayÄ±sÄ±yla suÃ§larÄ±n sorumluluÄŸunu paylaÅŸan Rusya Federasyonu'na da gidiyor." diye konuÅŸtu.

Zaharova, uluslararasÄ± topluma Suriye konusunda Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, "UluslararasÄ± toplumun tÃ¼m sorumlu Ã¼yelerini, bu tÃ¼r suÃ§lamalarÄ±n, tehditlerin ve planlÄ± eylemlerin olasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ± ciddi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz. HiÃ§ kimse BatÄ±lÄ± yÃ¶neticilere dÃ¼nya jandarmasÄ± ve aynÄ± zamanda araÅŸtÄ±rmacÄ±, savcÄ±, hakim ve cellat rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenmesine izin vermedi." ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°Z GERÄ°LÄ°MÄ°N TIRMANMASI PEÅžÄ°NDE DEÄžÄ°LÄ°Z"

Rusya'nÄ±n pozisyonunun son derece aÃ§Ä±k ve somut olduÄŸunu vurgulayan Zaharova,Â "Biz gerilimin tÄ±rmanmasÄ± peÅŸinde deÄŸiliz. MÃ¼ttefiklerimizin yasal zemine dÃ¶nmesini ve ortaya Ã§Ä±kan problemleri ortaklaÅŸa Ã§Ã¶zmek iÃ§in ihtiyatlÄ± olmasÄ±nÄ± bekliyoruz." dedi.Â

Zaharova ayrÄ±ca sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "HiÃ§bir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini dile getirmedim." ÅŸeklindeki Twitter mesajÄ±na cevap verdi.

Zaharova cevabÄ±nda, "Irakâ€™a mÃ¼dahalesi sonucu DEAÅž'Ä±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan dolayÄ± Amerikaâ€™ya teÅŸekkÃ¼r etmeye devam ediyorlar!" ifadelerini kullandÄ±.Â