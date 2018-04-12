17:57, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Mattis'ten yeni Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±!





ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ± sonlandÄ±rmak iÃ§in Cenevre KonferansÄ±'nÄ± iÅŸaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Suriye ile ilgili bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Mattis, "ABD, Suriye'deki savaÅŸÄ± bitirmek iÃ§in Cenevre sÃ¼recine baÄŸlÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

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