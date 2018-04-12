Mattis'ten yeni Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±!

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Suriye ile ilgili bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Mattis, "ABD, Suriye'deki savaÅŸÄ± bitirmek iÃ§in Cenevre sÃ¼recine baÄŸlÄ±" ifadelerini kullandÄ±.
AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde Macaristan'Ä±n oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 7. maddenin iÅŸletilmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. BudapeÅŸte'nin oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± Polonya'nÄ±n Macaristan'a desteÄŸinden dolayÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ± sonlandÄ±rmak iÃ§in Cenevre KonferansÄ±'nÄ± iÅŸaret etti
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaharova, Rusya'nÄ±n Suriye'de gerilimi tÄ±rmandÄ±rmanÄ±n peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°spanya Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi, 1915 olaylarÄ±nÄ±n "Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±" olarak tanÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶ren Ã¶neriyi reddetti.
Gazze'deki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Hamas'a baskÄ± yapan Ramallah hÃ¼kÃ¼metinin uyguladÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ kesintilerini ve gecikmeleri protesto etti
EylÃ¼l 2017'de Myanmar askerlerince katledilen 10 ArakanlÄ±nÄ±n aileleri BangladeÅŸ'teki kamplarda geride kalan eski hikayeleri ve Ã§ocuklarÄ±yla ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
MÄ±sÄ±r Askeri SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, eski SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± HiÅŸam Cinina'yÄ± "silahlÄ± kuvvetler hakkÄ±nda asÄ±lsÄ±z haberler yaymak" suÃ§lamasÄ±yla askeri mahkemeye sevk etti
Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 2017 sonu itibarÄ±yla bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 9 bin azalarak 1 milyon 483 bin 515'e geriledi
Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§ifte ajan Skripal ile kÄ±zÄ± Yuliaâ€™nÄ±n zehirlenmesinde askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teyit edildiÄŸi belirtildi
Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler DanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, Esed rejiminin 5 yÄ±l kuÅŸatma altÄ±nda tuttuktan sonra zorunlu tahliyeler sonucu ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'ya geldi.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§esi yerel meclis binasÄ± yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Afrin'de, kentin ileri gelenleri tarafÄ±ndan 20 sandalyeli yerel meclis kurulurken, meclisin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, KÃ¼rt temsilciler arasÄ±ndan seÃ§ilen ZÃ¼heyir Haydar getirildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Suriye ile ilgili "Almanya hiÃ§bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak!" ifadesini kullandÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ± iddialarÄ±na hÃ¼kÃ¼metin vereceÄŸi cevabÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bugÃ¼n kabinesini topluyor
Afganistan'da saÄŸlÄ±k hizmetleri, bankacÄ±lÄ±k ve Orta Asya elektriÄŸinin GÃ¼ney Asya Ã¼lkelerine sevkiyatÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren projeye destek olmak amacÄ±yla DÃ¼nya BankasÄ± tarafÄ±ndan 691 milyon dolar yardÄ±m tahsis edildi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'nin Duma kentinde 78 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, binlerce kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden olan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu. Macron, "Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tÄ±mÄ±z var." dedi.