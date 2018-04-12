18:01, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Macaristan'Ä±n AB'deki oy hakkÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Komitesi, "hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle Macaristan'Ä±n Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyindeki oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde Macaristan'Ä±n oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 7. maddenin iÅŸletilmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼.

Komite'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len taslak karar metninde, "AB, Macaristan'Ä±n Konsey'deki oy hakkÄ±nÄ± elinden alÄ±nmasÄ±yla sonuÃ§lanabilecek sÃ¼reci baÅŸlatmalÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ diÄŸer Ã¶nlemler Macaristan'Ä±n demokraside geri gidiÅŸini Ã¶nleyemedi." ifadelerine yer verildi.

Taslak metinde, Macaristan'Ä±n "AB'nin demokratik deÄŸerlerinin ihlal edilmesi konusunda ciddi bir risk oluÅŸturduÄŸu" belirtildi.

Komite, taslak metni haziranda oylayacak.

AP Komitesindeki taslak metnin kabul edilmesi halinde, AP Genel Kurulunda oylanmasÄ± gerekiyor.

Bununla birlikte, karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n genel kurulda kabul edilmesi pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼, 751 Ã¼yeli parlamentonun en Ã§ok koltuÄŸa sahip grubu Avrupa Halk Partisi (EPP). Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban'Ä±n partisi de EPP bÃ¼nyesinde.

AyrÄ±ca, tasarÄ± AP'de kabul edilse bile AB Konseyi'ndeki oylamada Polonya'nÄ±n ret oyu vermesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu durumda da 7. madde iÅŸletilemiyor.

AB'YE RAPMEN ORBAN SEÃ‡Ä°LDÄ°

Macaristan'da yapÄ±lan genel seÃ§imi, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re hÃ¼kÃ¼mette yer alan Fidesz (Macar YurttaÅŸ BirliÄŸi) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandÄ±.

OylarÄ±n yÃ¼zde 74'Ã¼nÃ¼n sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Fidesz-KDNP koalisyonu oylarÄ±n yÃ¼zde 49'unu, Jobbik yÃ¼zde 19'unu, ana muhalefette bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise yÃ¼zde 11'ini aldÄ±.

Bu sonuÃ§lara gÃ¶re, Fidesz-KDNP koalisyonu 199 sandalyeli mecliste 3'te 2'lik Ã§oÄŸunluÄŸu da elde etti.

DOÄžU AVRUPA - AB SORUNU

AB, geÃ§en yÄ±l da Polonya yargÄ± sistemindeki deÄŸiÅŸikliklerin Ã¼lkedeki yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunarak VarÅŸova yÃ¶netiminin birlikteki oy haklarÄ±ndan mahrum edilebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor. Bu baÄŸlamda Polonya ile AB arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor.

AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±nda Polonya'ya yÃ¶nelik 7. maddeyi iÅŸletme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

AB'NÄ°N 7'NCÄ° MADDESÄ°

AB AntlaÅŸmasÄ±'na dahil edilen 7. maddenin iÅŸletilmesi durumunda, Ã¼ye Ã¼lkenin AB Konseyindeki oy hakkÄ± elinden alÄ±nabiliyor. Ancak AB yetkilileri ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir Ã¼ye Ã¼lkeye karÅŸÄ± sÃ¶z konusu maddeyi iÅŸleme koymadÄ±.

Bu maddenin uygulanabilmesi iÃ§in Macaristan hariÃ§ tÃ¼m AB Ã¼yelerinin oy birliÄŸi gerekiyor. AB, Macaristan baÄŸlamÄ±nda 7. maddeyi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe sokma giriÅŸiminde bulunsa bile Macaristan'Ä±n yakÄ±n mÃ¼ttefiki olan Polonya'nÄ±n bunu engelleme ihtimali bulunuyor.