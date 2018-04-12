18:15, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Eski Kuveyt askeri ataÅŸesine FETÃ–'den 9 yÄ±l hapis





FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±sÄ±z olunca Suudi Arabistan Ã¼zerinden Almanya'ya kaÃ§mak istediÄŸi sÄ±rada yakalanan eski Kuveyt askeri ataÅŸesi albay Mikail GÃ¼llÃ¼, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan 9 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±sÄ±z olunca Almanya'ya kaÃ§mak isterken Suudi Arabistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yakalanan ve TÃ¼rkiye'ye getirilen eski Kuveyt askeri ataÅŸesi kurmay albay Mikail GÃ¼llÃ¼, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan 9 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Ankara 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k GÃ¼llÃ¼, avukatÄ± ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. SavcÄ±nÄ±n esasa iliÅŸkin mÃ¼talaasÄ±na karÅŸÄ± savunmasÄ± alÄ±nan GÃ¼llÃ¼, Ã¼zerine atÄ±lÄ± FETÃ– Ã¼yeliÄŸi iddiasÄ±nÄ± kabul etmedi, darbe giriÅŸimiyle ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda adÄ±nÄ±n darbecilerle birlikte haberlere konu olduÄŸunu ifade eden GÃ¼llÃ¼, hedef gÃ¶sterildiÄŸi iÃ§in Almanya'ya dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸlunun yanÄ±na gitmek istediÄŸini sÃ¶yledi. KaÃ§ma iddiasÄ±nÄ± kabul etmeyen GÃ¼llÃ¼, "KaÃ§mak isteseydim darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 16 Temmuz sabah saatleri yerine gece saat 22.00'yi beklemezdim." dedi. Ä°ngilizce bilmediÄŸi halde ateÅŸe olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi iddiasÄ±nÄ± da kabul etmeyen Mikail GÃ¼llÃ¼, Ä°ngilizce seviyesinin Ã§ok iyi olduÄŸunu, Ä°zmir'de Ä°ngilizce eÄŸitim veren bir Ã¼niversiteden doktora yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GÃ¼llÃ¼, aleyhinde tanÄ±klÄ±k yapan Erdal DemirtaÅŸ'Ä±n ifadelerinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, tanÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶revde olan birÃ§ok isim iÃ§in de FETÃ– suÃ§lamasÄ±nda bulunduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. SanÄ±ÄŸÄ±n avukatÄ± da mÃ¼vekkilinin suÃ§suz olduÄŸunu belirterek beraatini istedi. BeyanlarÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n anayasal dÃ¼zeni ihlal suÃ§undan beraatÄ±na hÃ¼kmetti. SanÄ±ÄŸa silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan 9 yÄ±l hapis cezasÄ± veren mahkeme, tutukluluÄŸunun devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

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