Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan sÄ±nÄ±r ihlallerinde silahlÄ± mÃ¼dahale kaldÄ±rÄ±lacak

Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼met temsilcileri bir araya gelerek sÄ±nÄ±r ihlalleri sÄ±rasÄ±nda sivillere silahla mÃ¼dahale etmenin yasaklanmasÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±.
Ä°ki Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r gÃ¶revlilerinden oluÅŸan heyet 9 Nisan'da Nemengan bÃ¶lgesinde bir araya gelmiÅŸti.
7 Nisan'da Ã–zbekistan askerleri, KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n Celal-Abad bÃ¶lgesi, AksÄ± ilÃ§esine ait Mamay yerleÅŸim biriminde 1984 doÄŸumlu KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ±na karÅŸÄ± silah kullandÄ±. KÄ±rgÄ±zistan Devlet SÄ±nÄ±r Hizmetiâ€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Arta gerilim sonrasÄ±nda KÄ±rgÄ±z-Ã–zbek sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan olay sonucu Ã–zbekistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kamil RaÅŸidov, KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.
AnlaÅŸma sonucunda Orta Asya'da sÄ±kÃ§a yaÅŸanan sÄ±nÄ±r ihlallerinin Ã¶lÃ¼mle bitmesi durumunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmek isteniyor. Edinilen bilgilere gÃ¶re ayrÄ±ca olayÄ±n iÃ§ yÃ¼zÃ¼nÃ¼ anlamak iÃ§in ortak bir soruÅŸturma ekibi oluÅŸturulacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ã–zbek tarafÄ± daha Ã¶nce KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± ihlal ettiÄŸini belirtmiÅŸti.
Ä°ki Ã¼lke son dÃ¶nemde sÄ±nÄ±r problemlerini Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmak iÃ§in harekete geÃ§miÅŸti. Ã–zellikle Ã–zbekistan'da gÃ¶reve gelen CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev'in giriÅŸimleri sonucunda iki Ã¼lke arasÄ±nda kapalÄ± tutulan birÃ§ok sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± yeniden hizmeye aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Kaynak: QHA
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BeÅŸar el-Caferi, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nden (KSYÃ–), iki ayrÄ± ekibin bu silahlarÄ±n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturmak iÃ§in bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ Suriye'ye gidecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s'ta siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduÄŸunu vurgulayarak, "Ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor." dedi.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "Suriye'ye askeri saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme konusunda henÃ¼z herhangi bir karar almadÄ±k." dedi.
7 Ä°talyan yardÄ±m derneÄŸi, â€œFransÄ±z sÄ±nÄ±r polislerine, Ã¼lkeye almamak iÃ§in refakatsiz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼" suÃ§lamasÄ±nda bulundu.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping BaÅŸkomutan sÄ±fatÄ±yla Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu (Ã‡HKO) Deniz Kuvvetleriâ€™nin bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k deniz geÃ§it tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Alman hÃ¼kÃ¼metinin aile birleÅŸimini zorlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Almanyaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±klarÄ± iddia edildi.
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, krizlerin sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bir Ã¼lkede yaÅŸanan krizin baÅŸka Ã¼lkelere de sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Ä°srail'in Ã¼lkesinin hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± egemenliÄŸe yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendirerek, bÃ¶yle bir ihlalin kabul edilemeyeceÄŸini belirtti.
Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metleri sÄ±nÄ±r ihlal eden sivillere silahlÄ± mÃ¼dahaleyi yasaklama konusunda anlaÅŸtÄ±
AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde Macaristan'Ä±n oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 7. maddenin iÅŸletilmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. BudapeÅŸte'nin oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± Polonya'nÄ±n Macaristan'a desteÄŸinden dolayÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaharova, Rusya'nÄ±n Suriye'de gerilimi tÄ±rmandÄ±rmanÄ±n peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°spanya Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi, 1915 olaylarÄ±nÄ±n "Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±" olarak tanÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶ren Ã¶neriyi reddetti.
Gazze'deki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Hamas'a baskÄ± yapan Ramallah hÃ¼kÃ¼metinin uyguladÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ kesintilerini ve gecikmeleri protesto etti
EylÃ¼l 2017'de Myanmar askerlerince katledilen 10 ArakanlÄ±nÄ±n aileleri BangladeÅŸ'teki kamplarda geride kalan eski hikayeleri ve Ã§ocuklarÄ±yla ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor