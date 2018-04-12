Ä°srail'in hava sahasÄ± ihlali kabul edilemez

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Avn, hÃ¼kÃ¼met oturumundaki konuÅŸmasÄ±nda, Ä°srail'in herhangi bir Arap Ã¼lkesine saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, LÃ¼bnan tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ± egemenliÄŸimize yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ±dÄ±r. Ä°srail'in hava sahamÄ±zÄ± ihlalini kabul etmeyiz." dedi.
Avn, ayrÄ±ca Ä°srail'in egemenliÄŸe yÃ¶nelik ihlali gerekÃ§esiyle BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ne ÅŸikayet edileceÄŸini kaydetti.
BaÅŸbakan Said Hariri ise bÃ¶lgedeki geliÅŸmelere deÄŸindiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda, "Bu geliÅŸmelerden kaynaklanabilecek sorunlardan LÃ¼bnan'Ä±n etkilenmemesi iÃ§in Ã§aba sarf ediyoruz." diye konuÅŸtu.
LÃ¼bnan ordusu, geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ä°srail'e ait 4 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n, Cuneyh kentinin batÄ± aÃ§Ä±klarÄ±ndan doÄŸu yÃ¶nÃ¼ne doÄŸru deniz Ã¼zerinden LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini, Baalbek kentine ulaÅŸtÄ±ktan sonra Ã¼lkenin hava sahasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± hafta baÅŸÄ±nda Ä°srail'e ait iki F-15 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Suriye hava sahasÄ±na girmeden T-4 hava Ã¼ssÃ¼ne 8 fÃ¼ze attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
T-4 askeri havaalanÄ±, rejimin Ã¶zellikle son dÃ¶nemde DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen uÃ§aklarÄ±n kalktÄ±ÄŸÄ± Ã¼s olarak biliniyor.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BeÅŸar el-Caferi, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nden (KSYÃ–), iki ayrÄ± ekibin bu silahlarÄ±n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturmak iÃ§in bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ Suriye'ye gidecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s'ta siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduÄŸunu vurgulayarak, "Ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor." dedi.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "Suriye'ye askeri saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme konusunda henÃ¼z herhangi bir karar almadÄ±k." dedi.
7 Ä°talyan yardÄ±m derneÄŸi, â€œFransÄ±z sÄ±nÄ±r polislerine, Ã¼lkeye almamak iÃ§in refakatsiz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼" suÃ§lamasÄ±nda bulundu.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping BaÅŸkomutan sÄ±fatÄ±yla Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu (Ã‡HKO) Deniz Kuvvetleriâ€™nin bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k deniz geÃ§it tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Alman hÃ¼kÃ¼metinin aile birleÅŸimini zorlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Almanyaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±klarÄ± iddia edildi.
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, krizlerin sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bir Ã¼lkede yaÅŸanan krizin baÅŸka Ã¼lkelere de sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Ä°srail'in Ã¼lkesinin hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± egemenliÄŸe yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendirerek, bÃ¶yle bir ihlalin kabul edilemeyeceÄŸini belirtti.
Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metleri sÄ±nÄ±r ihlal eden sivillere silahlÄ± mÃ¼dahaleyi yasaklama konusunda anlaÅŸtÄ±
AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde Macaristan'Ä±n oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 7. maddenin iÅŸletilmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. BudapeÅŸte'nin oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± Polonya'nÄ±n Macaristan'a desteÄŸinden dolayÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaharova, Rusya'nÄ±n Suriye'de gerilimi tÄ±rmandÄ±rmanÄ±n peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°spanya Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi, 1915 olaylarÄ±nÄ±n "Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±" olarak tanÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶ren Ã¶neriyi reddetti.
Gazze'deki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Hamas'a baskÄ± yapan Ramallah hÃ¼kÃ¼metinin uyguladÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ kesintilerini ve gecikmeleri protesto etti
EylÃ¼l 2017'de Myanmar askerlerince katledilen 10 ArakanlÄ±nÄ±n aileleri BangladeÅŸ'teki kamplarda geride kalan eski hikayeleri ve Ã§ocuklarÄ±yla ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor