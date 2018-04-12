18:48, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ä°srail'in hava sahasÄ± ihlali kabul edilemez





LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Ä°srail'in Ã¼lkesinin hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± egemenliÄŸe yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendirerek, bÃ¶yle bir ihlalin kabul edilemeyeceÄŸini belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Avn, hÃ¼kÃ¼met oturumundaki konuÅŸmasÄ±nda, Ä°srail'in herhangi bir Arap Ã¼lkesine saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, LÃ¼bnan tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ± egemenliÄŸimize yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ±dÄ±r. Ä°srail'in hava sahamÄ±zÄ± ihlalini kabul etmeyiz." dedi. Avn, ayrÄ±ca Ä°srail'in egemenliÄŸe yÃ¶nelik ihlali gerekÃ§esiyle BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ne ÅŸikayet edileceÄŸini kaydetti. BaÅŸbakan Said Hariri ise bÃ¶lgedeki geliÅŸmelere deÄŸindiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda, "Bu geliÅŸmelerden kaynaklanabilecek sorunlardan LÃ¼bnan'Ä±n etkilenmemesi iÃ§in Ã§aba sarf ediyoruz." diye konuÅŸtu. LÃ¼bnan ordusu, geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ä°srail'e ait 4 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n, Cuneyh kentinin batÄ± aÃ§Ä±klarÄ±ndan doÄŸu yÃ¶nÃ¼ne doÄŸru deniz Ã¼zerinden LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini, Baalbek kentine ulaÅŸtÄ±ktan sonra Ã¼lkenin hava sahasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± hafta baÅŸÄ±nda Ä°srail'e ait iki F-15 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Suriye hava sahasÄ±na girmeden T-4 hava Ã¼ssÃ¼ne 8 fÃ¼ze attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. T-4 askeri havaalanÄ±, rejimin Ã¶zellikle son dÃ¶nemde DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen uÃ§aklarÄ±n kalktÄ±ÄŸÄ± Ã¼s olarak biliniyor.

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