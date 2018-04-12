19:01, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

'Suriye krizinin tek Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu hala siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bu yÄ±l 29'uncusu dÃ¼zenlenecekÂ Arap BirliÄŸi Zirvesi'nin hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ± Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da baÅŸladÄ±.

Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ebu GaytÂ burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, krizlerin sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir Ã¼lkede yaÅŸanan krizin baÅŸka Ã¼lkelere de sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Siyasi ve insani kayÄ±plarÄ±, tasavvur edilemeyecek seviyeye ulaÅŸan Suriye krizinin tek Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu hala siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r." dedi.

Krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Cenevre sÃ¼recinin korunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Ebu Gayt, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Suriye krizindeki Arap etkisinin gerilemesi, Ã¼lkenin Ã¼zerinde dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin egemenliÄŸine ve topraklarÄ±nÄ±n parÃ§alanma olanaklarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. BÃ¶lge Ã¼lkelerinin bazÄ±larÄ±ndaki tehlikeli durum ve krizler, dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ÅŸekilde Arap Ã¼lkelerinin iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahalesine imkan saÄŸladÄ±."

Ä°ran'Ä±n Arap Ã¼lkelerinin iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahale ettiÄŸini dile getiren Ebu Gayt, bu durumu kÄ±nayarak, "Ãœlkelerin egemenliÄŸiyle oynayan dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler, bu durumun AraplarÄ± ortak deÄŸer Ã¼zerinde tek ses olmaya sevk ettiÄŸini bilmeli." ifadelerini kullandÄ±.

Genel Sekreter Ebu Gayt, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±na da deÄŸinerek, "ABD'nin KudÃ¼s ile ilgili kararÄ±, Filistin davasÄ±nda benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir meydan okumadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Ä°RAN MÃœDAHALESÄ° OLDUKÃ‡A BARIÅž OLMAZ"

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr de aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k ve terÃ¶rizmin Arap Ã¼lkelerine yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k bir tehdit olduÄŸunu dile getirerek, "Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgeye mÃ¼dahaleleri olduÄŸu sÃ¼rece barÄ±ÅŸ ve istikrar olamaz." dedi.

KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±yan Washington'Ä±n kararÄ±nÄ± da kÄ±nayan Cubeyr, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'a baÄŸlÄ± DoÄŸu Guta'da dÃ¼zenlenen kimyasal silah saldÄ±rÄ±nÄ± da ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.

Yemen'deki insani krizden Husileri sorumlu tutan Cubeyr, "Ä°ran ve terÃ¶rizm ayrÄ±lmayan iki mÃ¼ttefiktir. Ä°ran, kendisine baÄŸlÄ± Yemen'deki terÃ¶rist Husilere balistik fÃ¼zelerle destek oluyor." diye konuÅŸtu.

ÃœrdÃ¼nlÃ¼ Bakan Eymen es-Safedi ise Yemen'den Suudi Arabistan'a dÃ¼zenlenen balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. Safedi, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n tÃ¼m imkanlarÄ±yla Suudi Arabistan'Ä±n yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

29. Arap BirliÄŸi Zirvesi, Suudi Arabistan'Ä±n doÄŸusunda yer alan Zahran kenti 15 Nisan'da dÃ¼zenlenecek. Zirvede, Filistin davasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriye, Libya ve Yemen'deki krizlere iliÅŸkin son geliÅŸmeler ile Ä°ran'Ä±n Arap Ã¼lkelerinin iÃ§ meselelerine mÃ¼dahaleleri ele alÄ±nacak.

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