'Suriye krizinin tek Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu hala siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bu yÄ±l 29'uncusu dÃ¼zenlenecekÂ Arap BirliÄŸi Zirvesi'nin hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ± Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da baÅŸladÄ±.
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ebu GaytÂ burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, krizlerin sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir Ã¼lkede yaÅŸanan krizin baÅŸka Ã¼lkelere de sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Siyasi ve insani kayÄ±plarÄ±, tasavvur edilemeyecek seviyeye ulaÅŸan Suriye krizinin tek Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu hala siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r." dedi.
Krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Cenevre sÃ¼recinin korunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Ebu Gayt, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Suriye krizindeki Arap etkisinin gerilemesi, Ã¼lkenin Ã¼zerinde dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin egemenliÄŸine ve topraklarÄ±nÄ±n parÃ§alanma olanaklarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. BÃ¶lge Ã¼lkelerinin bazÄ±larÄ±ndaki tehlikeli durum ve krizler, dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ÅŸekilde Arap Ã¼lkelerinin iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahalesine imkan saÄŸladÄ±."
Ä°ran'Ä±n Arap Ã¼lkelerinin iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahale ettiÄŸini dile getiren Ebu Gayt, bu durumu kÄ±nayarak, "Ãœlkelerin egemenliÄŸiyle oynayan dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler, bu durumun AraplarÄ± ortak deÄŸer Ã¼zerinde tek ses olmaya sevk ettiÄŸini bilmeli." ifadelerini kullandÄ±.
Genel Sekreter Ebu Gayt, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±na da deÄŸinerek, "ABD'nin KudÃ¼s ile ilgili kararÄ±, Filistin davasÄ±nda benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir meydan okumadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
"Ä°RAN MÃœDAHALESÄ° OLDUKÃ‡A BARIÅž OLMAZ"
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr de aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k ve terÃ¶rizmin Arap Ã¼lkelerine yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k bir tehdit olduÄŸunu dile getirerek, "Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgeye mÃ¼dahaleleri olduÄŸu sÃ¼rece barÄ±ÅŸ ve istikrar olamaz." dedi.
KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±yan Washington'Ä±n kararÄ±nÄ± da kÄ±nayan Cubeyr, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'a baÄŸlÄ± DoÄŸu Guta'da dÃ¼zenlenen kimyasal silah saldÄ±rÄ±nÄ± da ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
Yemen'deki insani krizden Husileri sorumlu tutan Cubeyr, "Ä°ran ve terÃ¶rizm ayrÄ±lmayan iki mÃ¼ttefiktir. Ä°ran, kendisine baÄŸlÄ± Yemen'deki terÃ¶rist Husilere balistik fÃ¼zelerle destek oluyor." diye konuÅŸtu.
ÃœrdÃ¼nlÃ¼ Bakan Eymen es-Safedi ise Yemen'den Suudi Arabistan'a dÃ¼zenlenen balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. Safedi, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n tÃ¼m imkanlarÄ±yla Suudi Arabistan'Ä±n yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
29. Arap BirliÄŸi Zirvesi, Suudi Arabistan'Ä±n doÄŸusunda yer alan Zahran kenti 15 Nisan'da dÃ¼zenlenecek. Zirvede, Filistin davasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriye, Libya ve Yemen'deki krizlere iliÅŸkin son geliÅŸmeler ile Ä°ran'Ä±n Arap Ã¼lkelerinin iÃ§ meselelerine mÃ¼dahaleleri ele alÄ±nacak.
Â
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BeÅŸar el-Caferi, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nden (KSYÃ–), iki ayrÄ± ekibin bu silahlarÄ±n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturmak iÃ§in bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ Suriye'ye gidecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s'ta siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduÄŸunu vurgulayarak, "Ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor." dedi.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "Suriye'ye askeri saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme konusunda henÃ¼z herhangi bir karar almadÄ±k." dedi.
7 Ä°talyan yardÄ±m derneÄŸi, â€œFransÄ±z sÄ±nÄ±r polislerine, Ã¼lkeye almamak iÃ§in refakatsiz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼" suÃ§lamasÄ±nda bulundu.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping BaÅŸkomutan sÄ±fatÄ±yla Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu (Ã‡HKO) Deniz Kuvvetleriâ€™nin bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k deniz geÃ§it tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Alman hÃ¼kÃ¼metinin aile birleÅŸimini zorlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Almanyaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±klarÄ± iddia edildi.
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, krizlerin sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bir Ã¼lkede yaÅŸanan krizin baÅŸka Ã¼lkelere de sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Ä°srail'in Ã¼lkesinin hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± egemenliÄŸe yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendirerek, bÃ¶yle bir ihlalin kabul edilemeyeceÄŸini belirtti.
Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metleri sÄ±nÄ±r ihlal eden sivillere silahlÄ± mÃ¼dahaleyi yasaklama konusunda anlaÅŸtÄ±
AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde Macaristan'Ä±n oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 7. maddenin iÅŸletilmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. BudapeÅŸte'nin oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± Polonya'nÄ±n Macaristan'a desteÄŸinden dolayÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaharova, Rusya'nÄ±n Suriye'de gerilimi tÄ±rmandÄ±rmanÄ±n peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°spanya Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi, 1915 olaylarÄ±nÄ±n "Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±" olarak tanÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶ren Ã¶neriyi reddetti.
Gazze'deki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Hamas'a baskÄ± yapan Ramallah hÃ¼kÃ¼metinin uyguladÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ kesintilerini ve gecikmeleri protesto etti
EylÃ¼l 2017'de Myanmar askerlerince katledilen 10 ArakanlÄ±nÄ±n aileleri BangladeÅŸ'teki kamplarda geride kalan eski hikayeleri ve Ã§ocuklarÄ±yla ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor