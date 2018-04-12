Suriyeli sığınmacılar Türkiye’ye dönüyor iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Alman ARD televizyonunun haberine göre, “geçici koruma” statüsü alan sığınmacılara tanınan hakların sınırlandırılması nedeniyle aile fertlerini Almanya'ya getiremeyen bazı Suriyeliler, yasa dışı yollarla tekrar Türkiye’ye dönmeye çalışıyor.
Bazı Suriyeli sığınmacılara Türkiye'ye yolculuklarında eşlik eden muhabirler, ARD televizyonunda, insan kaçakçılarıyla yaptıkları söyleşilere de yer verdi. Adı gizli tutulan bir kaçakçı, Türkiye'ye her gün yaklaşık 50 kişi götürdüğünü ve bunların çoğunluğunun Suriyeli olduğunu iddia etti.
Federal Göç ve Mülteci Dairesinin (BAMF) verilerine göre, geçen yıl ikametgahını değiştiren 4 bin Suriyelinin yeni adresi bilinmiyor.
Almanya’da oturma izni olan Suriyelilerin, karayoluyla diğer AB ülkelerine seyahatleri mümkün olduğu için, Türkiye’ye geri dönen Suriyelilerin kesin sayısı hakkında bir istatistik bulunmuyor.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Almanya Temsilcisi Dominik Bartsch, münferit bazı olaylardan haberi olduğunu belirtirken, böyle bir durumun yaşanmasının Almanya'nın, ailenin korunmasına yeterli değeri vermediğini gösterdiğini ifade etti.
Alman Yeşiller Partisi Mülteci Politikası Sözcüsü Luise Amtsberg de Alman hükümetinin politikasını ve sığınmacılar için aile birleşiminin zorlaştırılmasını eleştirdi.
Almanya’nın ve AB’nin göç krizinde Türkiye’nin yükünü azaltmak hedefiyle 2016 yılında anlaşma yaptığını hatırlatan Amtsberg , “Şimdiyse geçici koruma verilmiş insanlar, ailelerine kavuşmak için Almanya’dan Türkiye’ye dönmek durumunda kalıyorlar. Bu saçma bir durum” dedi.
İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.
ABD Başkanı Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına ne şekilde cevap verecekleriyle ilgili, "Bugün Suriye üzerine bazı toplantılarımız olacak. Neler olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden (KSYÖ), iki ayrı ekibin bu silahların kullanılıp kullanılmadığını soruşturmak için bugün ve cuma günü Suriye'ye gidecek.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye'nin Kıbrıs'ta siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayarak, "Ama eşit hakları olan iki toplum zihniyetini Rum tarafı kabul etmedikçe bir çözümün olamayacağını da biliyoruz. Bütün dünya da bunu biliyor." dedi.
ABD Savunma Bakanı Mattis, "Suriye'ye askeri saldırı düzenleme konusunda henüz herhangi bir karar almadık." dedi.
7 İtalyan yardım derneği, “Fransız sınır polislerine, ülkeye almamak için refakatsiz sığınmacı çocukların yaşını büyüttüğü" suçlamasında bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Başkomutan sıfatıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Deniz Kuvvetleri’nin bugüne kadar yaptığı en büyük deniz geçit törenine katıldı.
Alman hükümetinin aile birleşimini zorlaştırmasının ardından bazı Suriyeli sığınmacıların Almanya’dan Türkiye’ye geri dönmeye başladıkları iddia edildi.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, krizlerin sınır tanımadığını vurgulayarak, bir ülkede yaşanan krizin başka ülkelere de sıçradığını belirtti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in ülkesinin hava sahasını kullanmasını egemenliğe yönelik bir saldırı olarak değerlendirerek, böyle bir ihlalin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Özbekistan ve Kırgızistan hükümetleri sınır ihlal eden sivillere silahlı müdahaleyi yasaklama konusunda anlaştı
AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde Macaristan'ın oy hakkının elinden alınmasını öngören 7. maddenin işletilmesi görüşüldü. Budapeşte'nin oy hakkının elinden alınması Polonya'nın Macaristan'a desteğinden dolayı pek mümkün gözükmüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Suriye'de gerilimi tırmandırmanın peşinde olmadığını söyledi.
İspanya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması öngören öneriyi reddetti.
Gazze'deki kamu çalışanları, Hamas'a baskı yapan Ramallah hükümetinin uyguladığı maaş kesintilerini ve gecikmeleri protesto etti
Eylül 2017'de Myanmar askerlerince katledilen 10 Arakanlının aileleri Bangladeş'teki kamplarda geride kalan eski hikayeleri ve çocuklarıyla ayakta kalmaya çalışıyor