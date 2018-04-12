19:17, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ã‡in'den GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde gÃ¶vde gÃ¶sterisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine gÃ¶re,Â Åži, Ã‡in KomÃ¼nist Partisi (Ã‡KP) Merkezi Askeri Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon BaÅŸkanÄ± olarak BaÅŸkomutan sÄ±fatÄ±yla,Â GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde yapÄ±lan donanma geÃ§it tÃ¶reninde Liaoning uÃ§ak gemisinin yanÄ± sÄ±ra 48 savaÅŸ gemisi ve deniz altÄ±, 76 hava aracÄ± ve 10 binden fazla bahriyeliyi selamladÄ±.

Ã‡HKO'nun kuruluÅŸundan itibaren gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar en bÃ¼yÃ¼k askeri deniz geÃ§it tÃ¶reni olarak duyurulan etkinlikte Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, tÃ¶rende,Â deniz kuvvetlerine Ã‡KP'ye sarsÄ±lmaz sadakatlarÄ±nÄ± sunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Åži, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir donanma kurmaya ihtiyacÄ±n hiÃ§bir zaman bugÃ¼nden daha acil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, Ã‡HKO'nun deniz kuvvetlerini geliÅŸtirmek, modern deniz savaÅŸ sistemleri inÅŸa etmek ve Ã§eÅŸitli askeri gÃ¶revlerde kapasitesini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

GeÃ§it tÃ¶renine iliÅŸkin karelerde Åži'nin askeri kamuflaj giydiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Åži'nin donanmayÄ± incelemek iÃ§in tÃ¶rende yer almasÄ±nÄ±n ABD'ye ait uÃ§ak gemisi Theodore Roosevelt'in GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tmesinin ardÄ±ndan gelmesi dikkati Ã§ekti.

Ã‡inli uzmanlar geÃ§it tÃ¶renini, "caydÄ±rÄ±cÄ± deniz egemenliÄŸi ve gÃ¶vde gÃ¶sterisi" olarak yorumladÄ±.

Fucien Deniz GÃ¼venlik Ä°daresi de Tayvan BoÄŸazÄ±'nda 18 Nisan'da askeri tatbikat yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

GÃœNEY Ã‡Ä°N DENÄ°ZÄ°

ABD ve Ã‡in'e ait savaÅŸ gemilerinin sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi ve dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli deniz nakliye gÃ¼zergahlarÄ±ndan olan uluslararasÄ± sularda Ã‡in baÅŸta gelmek Ã¼zere kÄ±yÄ± Ã¼lkeleri Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Ã‡in, 1947'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 9 kesik Ã§izgili haritayla egemenlik ihtilaflarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin yÃ¼zde 80'i Ã¼zerinde hak iddiasÄ±nda bulunuyor.

Pekin'in, tartÄ±ÅŸmalÄ± sularda inÅŸa ettiÄŸi yapay adalar Ã¼zerinde kurduÄŸu Ã¼sleri silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±, bÃ¶lge Ã¼lkeleri ile arasÄ±nda gerginliÄŸe sebep oluyor.