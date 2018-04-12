Ã‡in'den GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde gÃ¶vde gÃ¶sterisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine gÃ¶re,Â Åži, Ã‡in KomÃ¼nist Partisi (Ã‡KP) Merkezi Askeri Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon BaÅŸkanÄ± olarak BaÅŸkomutan sÄ±fatÄ±yla,Â GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde yapÄ±lan donanma geÃ§it tÃ¶reninde Liaoning uÃ§ak gemisinin yanÄ± sÄ±ra 48 savaÅŸ gemisi ve deniz altÄ±, 76 hava aracÄ± ve 10 binden fazla bahriyeliyi selamladÄ±.
Ã‡HKO'nun kuruluÅŸundan itibaren gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar en bÃ¼yÃ¼k askeri deniz geÃ§it tÃ¶reni olarak duyurulan etkinlikte Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, tÃ¶rende,Â deniz kuvvetlerine Ã‡KP'ye sarsÄ±lmaz sadakatlarÄ±nÄ± sunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Åži, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir donanma kurmaya ihtiyacÄ±n hiÃ§bir zaman bugÃ¼nden daha acil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, Ã‡HKO'nun deniz kuvvetlerini geliÅŸtirmek, modern deniz savaÅŸ sistemleri inÅŸa etmek ve Ã§eÅŸitli askeri gÃ¶revlerde kapasitesini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
GeÃ§it tÃ¶renine iliÅŸkin karelerde Åži'nin askeri kamuflaj giydiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Åži'nin donanmayÄ± incelemek iÃ§in tÃ¶rende yer almasÄ±nÄ±n ABD'ye ait uÃ§ak gemisi Theodore Roosevelt'in GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tmesinin ardÄ±ndan gelmesi dikkati Ã§ekti.
Ã‡inli uzmanlar geÃ§it tÃ¶renini, "caydÄ±rÄ±cÄ± deniz egemenliÄŸi ve gÃ¶vde gÃ¶sterisi" olarak yorumladÄ±.
Fucien Deniz GÃ¼venlik Ä°daresi de Tayvan BoÄŸazÄ±'nda 18 Nisan'da askeri tatbikat yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
ABD ve Ã‡in'e ait savaÅŸ gemilerinin sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi ve dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli deniz nakliye gÃ¼zergahlarÄ±ndan olan uluslararasÄ± sularda Ã‡in baÅŸta gelmek Ã¼zere kÄ±yÄ± Ã¼lkeleri Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.
Ã‡in, 1947'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 9 kesik Ã§izgili haritayla egemenlik ihtilaflarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin yÃ¼zde 80'i Ã¼zerinde hak iddiasÄ±nda bulunuyor.
Pekin'in, tartÄ±ÅŸmalÄ± sularda inÅŸa ettiÄŸi yapay adalar Ã¼zerinde kurduÄŸu Ã¼sleri silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±, bÃ¶lge Ã¼lkeleri ile arasÄ±nda gerginliÄŸe sebep oluyor.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BeÅŸar el-Caferi, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nden (KSYÃ–), iki ayrÄ± ekibin bu silahlarÄ±n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturmak iÃ§in bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ Suriye'ye gidecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s'ta siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduÄŸunu vurgulayarak, "Ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor." dedi.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "Suriye'ye askeri saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme konusunda henÃ¼z herhangi bir karar almadÄ±k." dedi.
7 Ä°talyan yardÄ±m derneÄŸi, â€œFransÄ±z sÄ±nÄ±r polislerine, Ã¼lkeye almamak iÃ§in refakatsiz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼" suÃ§lamasÄ±nda bulundu.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping BaÅŸkomutan sÄ±fatÄ±yla Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu (Ã‡HKO) Deniz Kuvvetleriâ€™nin bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k deniz geÃ§it tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Alman hÃ¼kÃ¼metinin aile birleÅŸimini zorlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Almanyaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±klarÄ± iddia edildi.
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, krizlerin sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bir Ã¼lkede yaÅŸanan krizin baÅŸka Ã¼lkelere de sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Ä°srail'in Ã¼lkesinin hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± egemenliÄŸe yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendirerek, bÃ¶yle bir ihlalin kabul edilemeyeceÄŸini belirtti.
Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metleri sÄ±nÄ±r ihlal eden sivillere silahlÄ± mÃ¼dahaleyi yasaklama konusunda anlaÅŸtÄ±
AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde Macaristan'Ä±n oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 7. maddenin iÅŸletilmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. BudapeÅŸte'nin oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± Polonya'nÄ±n Macaristan'a desteÄŸinden dolayÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaharova, Rusya'nÄ±n Suriye'de gerilimi tÄ±rmandÄ±rmanÄ±n peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°spanya Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi, 1915 olaylarÄ±nÄ±n "Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±" olarak tanÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶ren Ã¶neriyi reddetti.
Gazze'deki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Hamas'a baskÄ± yapan Ramallah hÃ¼kÃ¼metinin uyguladÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ kesintilerini ve gecikmeleri protesto etti
EylÃ¼l 2017'de Myanmar askerlerince katledilen 10 ArakanlÄ±nÄ±n aileleri BangladeÅŸ'teki kamplarda geride kalan eski hikayeleri ve Ã§ocuklarÄ±yla ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor