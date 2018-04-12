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Fransa’ya 'sığınmacı çocukların yaşını büyütme' suçlaması
Fransa’ya 'sığınmacı çocukların yaşını büyütme' suçlaması

7 İtalyan yardım derneği, “Fransız sınır polislerine, ülkeye almamak için refakatsiz sığınmacı çocukların yaşını büyüttüğü" suçlamasında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yedi İtalyan yardım derneğinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna Fransız sınır polisleri hakkında sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için "refakatsiz sığınmacı çocukların doğum tarihiyle oynayarak büyüttüğü" suçlamasında bulunduğu bildirildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İtalyan yardım kuruluşları Fransız sınır polislerini "tek başına seyahat eden ve sınırı geçmeye çalışan sığınmacı çocukları İtalya’ya iade edebilmek için doğum tarihlerini değiştirerek yetişkin gibi göstermekle” suçladı.

Konuya ilişkin AB Komisyonu ile İtalyan İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunan dernekler, “ülkeye giriş reddi” nedeni olarak gösterilen belgelerde sığınmacının doğum tarihinin değiştirildiği” iki olayı kanıt olarak gösterdi.

Derneklerin öne sürdüğü olaylardan birinin dernek personelinin İtalyan sınır beldelerinden Ventimiglia’daki gözetimi sırasında mart ayında yaşandığı öne sürüldü.

"DOĞUM TARİHİ BEYANDAN FARKLI YAZILDI"

Ventimiglia’dan tren yoluyla Fransa’ya geçmek isteyen çok sayıda sığınmacının geri gönderilmesine ilişkin dernek çalışanlarından Daniela Ziterosa, şu ifadeleri kullandı:

"Şans eseri oradaydık ve yakından tanıdığımız iki çocuğun Fransız polisi tarafından durdurulduğunu gördük. Polisin ülkeye giriş reddi belgesine çocukların doğum tarihini yanlış yazdığını gördük. Çocuklardan biri belgenin fotoğrafını çekti, böylece doğum tarihinin kendi beyanından farklı şekilde yazıldığı görülebiliyor. Çocukların geri gönderilmesini engellemeyi başardık ve sonunda Fransızlar ülkeye girmelerine izin verdi."

Belgenin fotoğrafını çeken çocuğun doğum tarihinin "1 Ekim 2001 yerine 1 Ocak 2000 şeklinde yazıldığı", çocuğun İtalya’ya haziran ayında geldiği ve kardeşlerinin yaşadığı İsveç’e gitmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Fransa'ya giden refakatsiz sığınmacı çocuk sayısı geçen yıl 15 bini bulmuştu. Avrupa Birliği yasalarına göre refakatsiz çocukların korunması ve bir ülkeye sığınma talebinde bulunanların aile üyelerinin bulunduğu bir diğer ülkeye transfer edilme hakkı bulunuyor.

 



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