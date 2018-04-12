AkdaÄŸ, KKTC Maliye BakanÄ± DenktaÅŸ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ,Â KKTC Maliye BakanÄ± Serdar DenktaÅŸ'Ä± Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul etti. Kabulde bir konuÅŸma yapan AkdaÄŸ, yeni KKTC hÃ¼kÃ¼metinde Maliye BakanÄ± olarak gÃ¶rev alan DenktaÅŸ'Ä± tebrik ederek dÃ¼n KKTC'de olduÄŸunu belirterek, burada yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin bilgi verdi.
AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasÄ±nda 3 yÄ±llÄ±k fasÄ±lalarla yenilenen ekonomik iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n 2018 ayaÄŸÄ±nÄ±n bu yÄ±l tamamlanacaÄŸÄ±nÄ±, ÅŸu anda da 2019-2021 iÃ§in yapÄ±lacak iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã§erÃ§eve ve iÃ§eriÄŸini belirlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KKTC'nin TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan AkdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"BaÅŸta GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ± olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya ÅŸunu bilmelidir, burada yaÅŸayan halkÄ± biz TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan halkÄ±mÄ±zdan hiÃ§bir zaman ayÄ±rmadÄ±k, ayÄ±ramayÄ±z. AyrÄ± bir devlettir ancak onlarÄ±n hak ve hukuklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda 81 milyona dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz, duygumuz neyse KÄ±brÄ±s'taki halkÄ±mÄ±z iÃ§in de aynÄ± ÅŸekildedir. Hatta onlar zamanÄ±nda maÄŸdur edildikleri iÃ§in belki biraz pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k da yapÄ±yoruz.
Ada'da siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden elbette yanayÄ±z ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor. Bu anlamda KKTC'nin geliÅŸmesi iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz. Ä°yi bir ivme de yakalamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z."
KKTC'de kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen milli gelirde 25 bin dolarÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten AkdaÄŸ, o nedenle altyapÄ± projelerine destek verdiklerini kaydetti. AkdaÄŸ, "Su var, sulama iÅŸlerimiz var, yollar var. Åžimdi bir hastane projesi var. TÃ¼rkiye'deki ÅŸehir hastaneleri gibi bir hastane yapmayÄ± planlÄ±yoruz. HÃ¼kÃ¼met olarak KKTC'li kardeÅŸlerimizin yanÄ±nda durmaya devam edeceÄŸiz." dedi.
DenktaÅŸ ise AkdaÄŸ'Ä±, hem geÃ§en dÃ¶nemden kalan hem yeni dÃ¶nemde yapÄ±lacak iÅŸleri yeniden elden geÃ§irmek, planlamak ve bir Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± oluÅŸturmak iÃ§in ziyaret ettiÄŸini sÃ¶yledi.
AkdaÄŸ'Ä±n her zamanki gibi samimi ve iyi niyetli bir ÅŸekilde sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DenktaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem GÃ¼ney ile bir sonuca ulaÅŸÄ±lmayacaÄŸÄ± belli olan bir ortamda her aÃ§Ä±dan kendi ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerinde durabileceÄŸimiz bir yapÄ±yÄ± oluÅŸturmamÄ±zÄ± saÄŸlayacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼ze koyacaÄŸÄ±z. SaÄŸlÄ±ktan eÄŸitime, mali konulardan ekonominin geliÅŸmesine, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerden TÃ¼rkiye Ã¼zerinden dÃ¼nyaya ulaÅŸmaya yÃ¶nelik uÄŸraÅŸlara kadar birÃ§ok konuda da yine TÃ¼rkiye her zaman olduÄŸu gibi yanÄ±mÄ±zda olacak. Bundan eminiz."
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BeÅŸar el-Caferi, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nden (KSYÃ–), iki ayrÄ± ekibin bu silahlarÄ±n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturmak iÃ§in bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ Suriye'ye gidecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s'ta siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduÄŸunu vurgulayarak, "Ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor." dedi.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "Suriye'ye askeri saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme konusunda henÃ¼z herhangi bir karar almadÄ±k." dedi.
7 Ä°talyan yardÄ±m derneÄŸi, â€œFransÄ±z sÄ±nÄ±r polislerine, Ã¼lkeye almamak iÃ§in refakatsiz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼" suÃ§lamasÄ±nda bulundu.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping BaÅŸkomutan sÄ±fatÄ±yla Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu (Ã‡HKO) Deniz Kuvvetleriâ€™nin bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k deniz geÃ§it tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Alman hÃ¼kÃ¼metinin aile birleÅŸimini zorlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Almanyaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±klarÄ± iddia edildi.
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, krizlerin sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bir Ã¼lkede yaÅŸanan krizin baÅŸka Ã¼lkelere de sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Ä°srail'in Ã¼lkesinin hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± egemenliÄŸe yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendirerek, bÃ¶yle bir ihlalin kabul edilemeyeceÄŸini belirtti.
Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metleri sÄ±nÄ±r ihlal eden sivillere silahlÄ± mÃ¼dahaleyi yasaklama konusunda anlaÅŸtÄ±
AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde Macaristan'Ä±n oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 7. maddenin iÅŸletilmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. BudapeÅŸte'nin oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± Polonya'nÄ±n Macaristan'a desteÄŸinden dolayÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaharova, Rusya'nÄ±n Suriye'de gerilimi tÄ±rmandÄ±rmanÄ±n peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°spanya Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi, 1915 olaylarÄ±nÄ±n "Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±" olarak tanÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶ren Ã¶neriyi reddetti.
Gazze'deki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Hamas'a baskÄ± yapan Ramallah hÃ¼kÃ¼metinin uyguladÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ kesintilerini ve gecikmeleri protesto etti
EylÃ¼l 2017'de Myanmar askerlerince katledilen 10 ArakanlÄ±nÄ±n aileleri BangladeÅŸ'teki kamplarda geride kalan eski hikayeleri ve Ã§ocuklarÄ±yla ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor