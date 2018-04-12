19:38, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

AkdaÄŸ, KKTC Maliye BakanÄ± DenktaÅŸ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ,Â KKTC Maliye BakanÄ± Serdar DenktaÅŸ'Ä± Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul etti. Kabulde bir konuÅŸma yapan AkdaÄŸ, yeni KKTC hÃ¼kÃ¼metinde Maliye BakanÄ± olarak gÃ¶rev alan DenktaÅŸ'Ä± tebrik ederek dÃ¼n KKTC'de olduÄŸunu belirterek, burada yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin bilgi verdi.

AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasÄ±nda 3 yÄ±llÄ±k fasÄ±lalarla yenilenen ekonomik iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n 2018 ayaÄŸÄ±nÄ±n bu yÄ±l tamamlanacaÄŸÄ±nÄ±, ÅŸu anda da 2019-2021 iÃ§in yapÄ±lacak iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã§erÃ§eve ve iÃ§eriÄŸini belirlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KKTC'nin TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan AkdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BaÅŸta GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ± olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya ÅŸunu bilmelidir, burada yaÅŸayan halkÄ± biz TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan halkÄ±mÄ±zdan hiÃ§bir zaman ayÄ±rmadÄ±k, ayÄ±ramayÄ±z. AyrÄ± bir devlettir ancak onlarÄ±n hak ve hukuklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda 81 milyona dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz, duygumuz neyse KÄ±brÄ±s'taki halkÄ±mÄ±z iÃ§in de aynÄ± ÅŸekildedir. Hatta onlar zamanÄ±nda maÄŸdur edildikleri iÃ§in belki biraz pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k da yapÄ±yoruz.

Ada'da siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden elbette yanayÄ±z ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor. Bu anlamda KKTC'nin geliÅŸmesi iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz. Ä°yi bir ivme de yakalamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z."

KKTC'de kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen milli gelirde 25 bin dolarÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten AkdaÄŸ, o nedenle altyapÄ± projelerine destek verdiklerini kaydetti. AkdaÄŸ, "Su var, sulama iÅŸlerimiz var, yollar var. Åžimdi bir hastane projesi var. TÃ¼rkiye'deki ÅŸehir hastaneleri gibi bir hastane yapmayÄ± planlÄ±yoruz. HÃ¼kÃ¼met olarak KKTC'li kardeÅŸlerimizin yanÄ±nda durmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

"TÃœRKÄ°YE YANIMIZDA OLACAK"

DenktaÅŸ ise AkdaÄŸ'Ä±, hem geÃ§en dÃ¶nemden kalan hem yeni dÃ¶nemde yapÄ±lacak iÅŸleri yeniden elden geÃ§irmek, planlamak ve bir Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± oluÅŸturmak iÃ§in ziyaret ettiÄŸini sÃ¶yledi.

AkdaÄŸ'Ä±n her zamanki gibi samimi ve iyi niyetli bir ÅŸekilde sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DenktaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem GÃ¼ney ile bir sonuca ulaÅŸÄ±lmayacaÄŸÄ± belli olan bir ortamda her aÃ§Ä±dan kendi ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerinde durabileceÄŸimiz bir yapÄ±yÄ± oluÅŸturmamÄ±zÄ± saÄŸlayacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼ze koyacaÄŸÄ±z. SaÄŸlÄ±ktan eÄŸitime, mali konulardan ekonominin geliÅŸmesine, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerden TÃ¼rkiye Ã¼zerinden dÃ¼nyaya ulaÅŸmaya yÃ¶nelik uÄŸraÅŸlara kadar birÃ§ok konuda da yine TÃ¼rkiye her zaman olduÄŸu gibi yanÄ±mÄ±zda olacak. Bundan eminiz."