19:41, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

KSYÃ–'den iki ekip Suriye'de soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BeÅŸar el-Caferi, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nden (KSYÃ–), iki ayrÄ± ekibin bu silahlarÄ±n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturmak iÃ§in bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ Suriye'ye gideceÄŸini ve ekipleri istedikleri yere istedikleri zaman gÃ¶tÃ¼rmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Caferi, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, KSYÃ–'den soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tecek 4 kiÅŸinin vize baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu ve vizelerinin BrÃ¼ksel'den verildiÄŸini, LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda KSYÃ– ekiplerine vize verebileceklerini ifade etti.

BeÅŸar el-Caferi, "Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden iki grup perÅŸembe ve cuma Suriye'ye gelecek. OnlarÄ± istedikleri yere istedikleri zaman gÃ¶tÃ¼rmeye hazÄ±rÄ±z." dedi.

KSYÃ–, sadece kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸip gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini soruÅŸturabiliyor, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sorumlularÄ±nÄ±n kimler olduÄŸunu belirleme yetkisi bulunmuyor.

Ä°sveÃ§'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Duma'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in Suriye'ye bir ekip gÃ¶ndermesini talep eden bir karar tasarÄ±sÄ±nÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'ne sunacaklarÄ±nÄ±, zamanÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir an Ã¶nce oylama talep edeceklerini sÃ¶yledi.

DoÄŸu Guta'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinde sivil yerleÅŸimlere 7 Nisan'da dÃ¼zenlenen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti.