19:54, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ipras ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡iprasÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ege Denizi'nde dÃ¼ÅŸen Yunanistan'a ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden pilot iÃ§in Ã‡ipras'a taziyelerini iletti. Â

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