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19:55, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Aliyev'e tebrik telefonu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Aliyev'e tebrik telefonu

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yeniden Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸindenÂ yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunlukla Azerbaycan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine yeniden seÃ§ilen Aliyev'i arayarak tebriklerini iletti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, dost ve kardeÅŸ Azerbaycan ile her alanda mÃ¼kemmel olan iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lenerek geliÅŸmeye devam edeceÄŸi, TÃ¼rkiye ile Azerbaycan'Ä±n "iki devlet tek millet" anlayÄ±ÅŸÄ±yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸi vurgulandÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu anlayÄ±ÅŸla Afganistan'da askerlerin yanÄ± sÄ±ra Azerbaycan askerlerini de gÃ¶rmekten duyduÄŸu memnuniyeti ifade etti.

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev de YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n telefonu ve iyi dilekleri iÃ§in kendisine teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.

Afganistan'da askerlerin yan yana gÃ¶rev yapmalarÄ±ndan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyaretinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.



Ä°lgili Konular YÄ±ldÄ±rÄ±m Aliyev
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