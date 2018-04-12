19:57, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Orgeneral Akar'Ä± kabul etti





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± OrgeneralÂ Hulusi Akar'Ä± kabul etti. Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul bir buÃ§uk saat sÃ¼rdÃ¼.

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