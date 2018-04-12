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21:15, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe
Amerika
20:01, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Trump: BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak
Trump: BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'daki Ulusal GÃ¼venlik Konseyi toplantÄ±sÄ±ndan Ã¶nce basÄ±n mensuplarÄ±na kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Trump, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz. DÃ¼nyanÄ±n bizi bÃ¶yle bir pozisyonda bÄ±rakmasÄ± Ã§ok kÃ¶tÃ¼. DEAÅž'a karÅŸÄ± Ã§ok iyi bir iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±k. Åžimdi bunun Ã¶tesinde kararlar almalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Sabah saatlerinde Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Trump, "HiÃ§bir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini dile getirmedim. Ã‡ok yakÄ±nda olabilir veya o kadar da yakÄ±n olmayabilir! Ne olursa olsun, ABD, benim yÃ¶netimimde, bÃ¶lgeyi DEAÅž'tan temizleme konusunda harika iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±. Hani, Amerika'nÄ±n teÅŸekkÃ¼rÃ¼ nerede?" yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan ABD Kongresinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir oturumda Suriye ile ilgili sorulara yanÄ±t veren ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, "Suriye'ye askeri saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme konusunda henÃ¼z herhangi bir karar almadÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

Suriye'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã§ok ciddiye aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Mattis, doÄŸrudan Esed rejiminin ismini zikretmeden, "Kimyasal savaÅŸ anlaÅŸmasÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda anlaÅŸmaya uyulmasÄ±nÄ± saÄŸlamak medeniyetin ve tabii ki Amerika'nÄ±n menfaatinedir." ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.



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