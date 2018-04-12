20:46, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Gazze'de ÅŸehit sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla yaralanan 28 yaÅŸÄ±ndaki Abdullah Muhammed eÅŸ-Åžehri'nin, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Han Yunus'taki hastanede kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Åžehri'nin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi.

Ä°srail'in sÄ±nÄ±rdaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§le mÃ¼dahalesinde 3 binden fazla Filistinli de yaralandÄ±.

"BÃœYÃœK DÃ–NÃœÅž YÃœRÃœYÃœÅžÃœ"

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.

Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.

Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam etmeyi planlÄ±yor.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â