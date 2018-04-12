Gazze'de ÅŸehit sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla yaralanan 28 yaÅŸÄ±ndaki Abdullah Muhammed eÅŸ-Åžehri'nin, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Han Yunus'taki hastanede kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Åžehri'nin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi.
Ä°srail'in sÄ±nÄ±rdaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§le mÃ¼dahalesinde 3 binden fazla Filistinli de yaralandÄ±.
"BÃœYÃœK DÃ–NÃœÅž YÃœRÃœYÃœÅžÃœ"
Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.
Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.
Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam etmeyi planlÄ±yor.
TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BeÅŸar el-Caferi, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nden (KSYÃ–), iki ayrÄ± ekibin bu silahlarÄ±n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturmak iÃ§in bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ Suriye'ye gidecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s'ta siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduÄŸunu vurgulayarak, "Ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor." dedi.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "Suriye'ye askeri saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme konusunda henÃ¼z herhangi bir karar almadÄ±k." dedi.
7 Ä°talyan yardÄ±m derneÄŸi, â€œFransÄ±z sÄ±nÄ±r polislerine, Ã¼lkeye almamak iÃ§in refakatsiz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼" suÃ§lamasÄ±nda bulundu.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping BaÅŸkomutan sÄ±fatÄ±yla Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu (Ã‡HKO) Deniz Kuvvetleriâ€™nin bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k deniz geÃ§it tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Alman hÃ¼kÃ¼metinin aile birleÅŸimini zorlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Almanyaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±klarÄ± iddia edildi.
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, krizlerin sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bir Ã¼lkede yaÅŸanan krizin baÅŸka Ã¼lkelere de sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Ä°srail'in Ã¼lkesinin hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± egemenliÄŸe yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendirerek, bÃ¶yle bir ihlalin kabul edilemeyeceÄŸini belirtti.
Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metleri sÄ±nÄ±r ihlal eden sivillere silahlÄ± mÃ¼dahaleyi yasaklama konusunda anlaÅŸtÄ±
AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde Macaristan'Ä±n oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 7. maddenin iÅŸletilmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. BudapeÅŸte'nin oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± Polonya'nÄ±n Macaristan'a desteÄŸinden dolayÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaharova, Rusya'nÄ±n Suriye'de gerilimi tÄ±rmandÄ±rmanÄ±n peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°spanya Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi, 1915 olaylarÄ±nÄ±n "Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±" olarak tanÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶ren Ã¶neriyi reddetti.
Gazze'deki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Hamas'a baskÄ± yapan Ramallah hÃ¼kÃ¼metinin uyguladÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ kesintilerini ve gecikmeleri protesto etti
EylÃ¼l 2017'de Myanmar askerlerince katledilen 10 ArakanlÄ±nÄ±n aileleri BangladeÅŸ'teki kamplarda geride kalan eski hikayeleri ve Ã§ocuklarÄ±yla ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor