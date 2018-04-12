21:21, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

'Suriye'ye olasÄ± bir askeri harekata anlayÄ±ÅŸ gÃ¶steriyoruz'





Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'de dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini ancak bunun orantÄ±lÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'de dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini ancak bunun orantÄ±lÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Ã‡in'de, Boao Asya Forumu 2018 YÄ±llÄ±k KonferansÄ±'na katÄ±lan Rutte, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "YaÅŸanan korkunÃ§ saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Suriye'nin olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in, Suriye'de dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata anlayÄ±ÅŸ gÃ¶steriyoruz. Fakat bunun orantÄ±lÄ± olmasÄ± gerekir ve bu bizim iÃ§in belirleyicidir." dedi. Rutte, "Rusya'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de kimyasal silahlarÄ± araÅŸtÄ±rma tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etmemesi Ã¼zÃ¼cÃ¼. BÃ¶yle bir araÅŸtÄ±rma saldÄ±rÄ±dan kimin sorumlu olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±karabilirdi." diye konuÅŸtu.

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