21:37, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

'Ã–nceliÄŸimiz savaÅŸ tehdidini Ã¶nlemek'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesine iliÅŸkin, "Artan tehlikeli gerginlikten son derece endiÅŸeliyiz. UmarÄ±z geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir noktaya varÄ±lmaz ve ABD ve mÃ¼ttefikleri egemen bir devlete askeri mÃ¼dahaleden kaÃ§Ä±nÄ±r. Acil Ã¶nceliÄŸimiz bu durumda savaÅŸ tehdidini engellemek." dedi.

Nebenzia, BM GÃ¼venlik Konseyi'nin geÃ§ici Ã¼yelerinden Bolivya'nÄ±n talebi Ã¼zerine konseyin ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesi nedeniyle artan gerginliÄŸi kapalÄ± oturumda gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BMGK'de baskÄ±n bazÄ± Ã¼lkelerin saldÄ±rgan politikalarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸi tehdit ettiÄŸini ve bu Ã¼lkelerin iÃ§inde bulunduÄŸu hazÄ±rlÄ±klarÄ±n da BM SÃ¶zleÅŸmesini ihlal ettiÄŸini belirten Nebenzia, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''Artan tehlikeli gerginlikten son derece endiÅŸeliyiz. UmarÄ±z geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir noktaya varÄ±lmaz ve ABD ve mÃ¼ttefikleri egemen bir devlete (Suriye) askeri mÃ¼dahaleden kaÃ§Ä±nÄ±r. Durumun Ã§ok tehlikeli olduÄŸunu net bir ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±k."

Konseyin geÃ§ici Ã¼yelerinden Ä°sveÃ§'in Duma'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± soruÅŸturmasÄ± iÃ§in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'ye bir ekip gÃ¶ndermesini isteyen karar tasarÄ±sÄ±na iliÅŸkin ise Nebenzia, "Ã–nceliÄŸimiz bu deÄŸil. Acil Ã¶nceliÄŸimiz bu durumda savaÅŸ tehdidini engellemek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bolivya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz ise uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸe yÃ¶nelik tehditlerden son derece endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± ve bu tehditlere karÅŸÄ± uluslararasÄ± toplumun bir sorumlululuÄŸu olduÄŸunu sÃ¶yledi.