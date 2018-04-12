22:03, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

BMGK, Myanmar, BangladeÅŸ ve Irak'Ä± ziyaret edecek





BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yesi Ã¼lkelerin temsilcileri 26 Nisan-2 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Irak, BangladeÅŸ ve Myanmar'Ä± ziyaret edecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Millet GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK), Irak, BangladeÅŸ ve Myanmar'a 26 Nisan-2 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi bildirildi. BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde 15 Ã¼yeli konseyin temsilcilerinin 26 Nisan-2 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Irak, BangladeÅŸ ve Myanmar'Ä± ziyaret edeceÄŸini sÃ¶yledi. Myanmar ziyareti sÄ±rasÄ±nda BMGK'den Arakan'daki kriz konusunda birlik gÃ¶stermesini beklediklerini belirten Dujarric, ziyaret ile ayrÄ±ca uluslararasÄ± toplumun dikkatinin tekrar Myanmar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden kaÃ§arak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nmak zorunda kalan ArakanlÄ± mÃ¼ltecilerin durumuna Ã§evrilmesini umduklarÄ±nÄ± ifade etti. BM'ye gÃ¶re, 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalarak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±. ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor. BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.

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