BMGK, Myanmar, BangladeÅŸ ve Irak'Ä± ziyaret edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Millet GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK), Irak, BangladeÅŸ ve Myanmar'a 26 Nisan-2 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi bildirildi.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde 15 Ã¼yeli konseyin temsilcilerinin 26 Nisan-2 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Irak, BangladeÅŸ ve Myanmar'Ä± ziyaret edeceÄŸini sÃ¶yledi.
Myanmar ziyareti sÄ±rasÄ±nda BMGK'den Arakan'daki kriz konusunda birlik gÃ¶stermesini beklediklerini belirten Dujarric, ziyaret ile ayrÄ±ca uluslararasÄ± toplumun dikkatinin tekrar Myanmar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden kaÃ§arak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nmak zorunda kalan ArakanlÄ± mÃ¼ltecilerin durumuna Ã§evrilmesini umduklarÄ±nÄ± ifade etti.
BM'ye gÃ¶re, 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalarak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.
ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.
BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.
Ä°slam alimleri ve davetÃ§ileri MÃ¼slÃ¼manlara Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD yÃ¶netiminden Ã¼st dÃ¼zey yetkililer, Suriye'nin DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki kimyasal saldÄ±rÄ±da sinir gazÄ± ve klorin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan emin olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yesi Ã¼lkelerin temsilcileri 26 Nisan-2 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Irak, BangladeÅŸ ve Myanmar'Ä± ziyaret edecek.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, "Acil Ã¶nceliÄŸimiz bu durumda savaÅŸ tehdidini engellemek. Artan tehlikeli gerginlikten son derece endiÅŸeliyiz." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmaya ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirtti.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'de dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini ancak bunun orantÄ±lÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BeÅŸar el-Caferi, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nden (KSYÃ–), iki ayrÄ± ekibin bu silahlarÄ±n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturmak iÃ§in bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ Suriye'ye gidecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s'ta siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduÄŸunu vurgulayarak, "Ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor." dedi.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "Suriye'ye askeri saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme konusunda henÃ¼z herhangi bir karar almadÄ±k." dedi.
7 Ä°talyan yardÄ±m derneÄŸi, â€œFransÄ±z sÄ±nÄ±r polislerine, Ã¼lkeye almamak iÃ§in refakatsiz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼" suÃ§lamasÄ±nda bulundu.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping BaÅŸkomutan sÄ±fatÄ±yla Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu (Ã‡HKO) Deniz Kuvvetleriâ€™nin bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k deniz geÃ§it tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Alman hÃ¼kÃ¼metinin aile birleÅŸimini zorlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Almanyaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±klarÄ± iddia edildi.
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, krizlerin sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bir Ã¼lkede yaÅŸanan krizin baÅŸka Ã¼lkelere de sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Ä°srail'in Ã¼lkesinin hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± egemenliÄŸe yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendirerek, bÃ¶yle bir ihlalin kabul edilemeyeceÄŸini belirtti.