22:22, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

'DoÄŸu Guta'da sinir gazÄ± ve klorin kullanÄ±ldÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ yÃ¶netiminin,Â Suriye'den temin ettiÄŸi kan ve idrar Ã¶rnekleri Ã¼zerindenÂ DoÄŸu Guta'da kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan emin olduÄŸu ve saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Suriye rejiminin bulunduÄŸu kanaatine vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Amerikan MSNBC kanalÄ±nda yer alan habere gÃ¶re adÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Ã¼st dÃ¼zey iki yetkili, Suriye konusunda aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

Haberde ABD yÃ¶netiminin, DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n kurbanlarÄ±ndan elde ettiÄŸi kan ve idrar Ã¶rnekleri Ã¼zerinden sÃ¶z konusu kimyasal saldÄ±rÄ±da sinir gazÄ± ve klorin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda kesin bir yargÄ±ya ulaÅŸtÄ±klarÄ± bildirildi. AynÄ± yetkililer, sinir gazÄ± ile klorinin, daha Ã¶nce kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ± yapan Suriye rejiminin kullandÄ±ÄŸÄ± kimyasallarla uyuÅŸtuÄŸunu kaydetti.

AyrÄ±ca yetkililer, ABD'nin elindeki veriler ile bÃ¶lgeden ve diÄŸer Ã¼lkelerden elde ettiÄŸi istihbarat bilgileri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Duma'daki kimyasal saldÄ±rÄ±dan BeÅŸÅŸar Esed rejiminin sorumlu olduÄŸu kanaatine vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Esed rejiminin sorumlu olduÄŸu kanaatine sahip olduÄŸunu dile getirmiÅŸ, Rusya da dahil sorumlu olan herkesin bir bedel Ã¶deyeceÄŸini belirtmiÅŸti.

DÃ¼n de Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±nda Esed rejimi ile ona destek veren Rusya'nÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini dile getirmiÅŸti.

DoÄŸu Guta'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinde sivil yerleÅŸimlere 7 Nisan'da dÃ¼zenlenen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti.