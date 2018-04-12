Rusya, BMGK'yi toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya,Â ABD'ninÂ Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesi nedeniyle artan gerginlik Ã¼zerine BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ni (BMGK) toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Rusya'nÄ±nÂ BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "UluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸin tehdit altÄ±nda olduÄŸu bir zamanda BMGK'nin toplanmasÄ± yerinde olur." ifadesini kullandÄ±.
Nebenzia, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de toplantÄ±ya katÄ±larak konseyin 15 Ã¼yesini bilgilendirmesi talebinde bulundu.
BMGK'nin cuma gÃ¼nÃ¼ toplanmasÄ± bekleniyor.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik Konseyiyle Suriye gÃ¼ndemli toplantÄ±sÄ±ndan "nihai bir kararÄ±n Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.
Suudi Arabistan Velihat Prensi Bin Selman'Ä±n Ä°spanya ziyaretinde, deÄŸeri 2 milyar avroyu bulan 5 kÃ¼Ã§Ã¼k savaÅŸ gemisinin Suudi Arabistan'a satÄ±lmasÄ± konusunda mutabakat beyannamesi imzalandÄ±.
Irak'Ä±n kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde bir mezarlÄ±kta dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Ä°ngiltere'de bakanlar kurulunun, "BaÅŸbakan'Ä±n uluslararasÄ± bir mÃ¼dahaleye uyum saÄŸlamak Ã¼zere ABD ve Fransa'daki mÃ¼ttefiklerle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±" bildirildi.
Rusya, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesi nedeniyle artan gerginlik Ã¼zerine BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ni (BMGK) toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°slam alimleri ve davetÃ§ileri MÃ¼slÃ¼manlara Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD yÃ¶netiminden Ã¼st dÃ¼zey yetkililer, Suriye'nin DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki kimyasal saldÄ±rÄ±da sinir gazÄ± ve klorin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan emin olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yesi Ã¼lkelerin temsilcileri 26 Nisan-2 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Irak, BangladeÅŸ ve Myanmar'Ä± ziyaret edecek.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, "Acil Ã¶nceliÄŸimiz bu durumda savaÅŸ tehdidini engellemek. Artan tehlikeli gerginlikten son derece endiÅŸeliyiz." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmaya ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirtti.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'de dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini ancak bunun orantÄ±lÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BeÅŸar el-Caferi, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nden (KSYÃ–), iki ayrÄ± ekibin bu silahlarÄ±n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturmak iÃ§in bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ Suriye'ye gidecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s'ta siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduÄŸunu vurgulayarak, "Ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor." dedi.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "Suriye'ye askeri saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme konusunda henÃ¼z herhangi bir karar almadÄ±k." dedi.