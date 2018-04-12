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Avrupa
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Ä°ngiltere: ABD ve Fransa ile birlikte hareket edeceÄŸiz
Ä°ngiltere: ABD ve Fransa ile birlikte hareket edeceÄŸiz

Ä°ngiltere'de bakanlar kurulunun, "BaÅŸbakan'Ä±n uluslararasÄ± bir mÃ¼dahaleye uyum saÄŸlamak Ã¼zere ABD ve Fransa'daki mÃ¼ttefiklerle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±" bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in acil Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen kabine toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k ofisi "10 Numara"dan toplantÄ±ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Duma'da dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ± ile buna tepki olarak ABD'nin Suriye'ye yapmasÄ± gÃ¼ndemde olan askeri harekata Ä°ngiltere'nin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, May'in, saldÄ±rÄ±yÄ± "ÅŸok edici ve barbarca bir eylem" olarak nitelendirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik geÃ§miÅŸ kayÄ±tlarÄ± bulunduÄŸunu anÄ±msatan Ä°ngiliz kabinesinin, geÃ§en hafta sonu dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ihtimalle sorumlusunun da rejim olduÄŸu konusunda fikir birliÄŸinde bulunduÄŸunun kaydedildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Kabine, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na gÃ¶z yumulmamasÄ±nÄ±n hayati Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kararÄ±na vardÄ±. Kabine, insani sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± hafifletmek ve kimyasal silahlarÄ±n Esed rejimi tarafÄ±ndan daha fazla kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in harekete geÃ§me ihtiyacÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±. Kabine, BaÅŸbakan'Ä±n (May) uluslararasÄ± bir mÃ¼dahaleye uyum saÄŸlamak Ã¼zere ABD ve Fransa'daki mÃ¼ttefiklerle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi konusunda anlaÅŸtÄ±."

MAY PARLAMENTONUN DESTEÄžÄ°NÄ° ALAMAMAKTAN ENDÄ°ÅžELÄ°

Ä°ngiliz basÄ±nÄ± toplantÄ± Ã¶ncesinde Ã§Ä±kan ve BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlerde May'in, konuyu parlamentoya gÃ¶tÃ¼rmeden askeri harekata katÄ±lma eÄŸiliminde olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Jeremy Corbyn de konunun parlamentoda Ã¶ncelikli olarak tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Halen Paskalya tatilinde olan Ä°ngiliz parlamentosunun normal koÅŸullarda pazartesi gÃ¼nÃ¼ iÅŸbaÅŸÄ± yapmasÄ± gerekiyor.

Ä°ngiltere'yi ABD'nin 2003'teki Irak seferine dahil eden eski BaÅŸbakan Tony Blair, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin parlamentoya gitmeden ABD'nin askeri operasyonuna destek verebileceÄŸini savunuyor.

GeÃ§en yÄ±l yapÄ±lan erken seÃ§imde tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼met kurmak iÃ§in gerekli Ã§oÄŸunluÄŸu kaybeden ve Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n saÄŸ partisi Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dÄ±ÅŸarÄ±dan desteÄŸiyle azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti kuran May, parlamentoda istediÄŸi desteÄŸi bulamamaktan endiÅŸe ediyor.

Ä°ngiliz parlamentosu AralÄ±k 2015'te hÃ¼kÃ¼mete Suriye'de DEAÅž'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hava harekatlarÄ±na katÄ±lmasÄ± iÃ§in izin veren tezkereyi onaylamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak parlamento, 2013'te benzer bir kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye'ye yÃ¶nelik hava harekatÄ± Ã¶ngÃ¶ren bir tezkereyi 13 oy farkla reddetmiÅŸti.

Ä°ngiltere Blair hÃ¼kÃ¼meti dÃ¶neminde ABD'nin Irak iÅŸgaline aktif destek vermiÅŸti. Blair daha sonra Irak'Ä±n nÃ¼kleer ve kimyasal silah kapasitesi ile ilgili olarak parlamentoyu yanÄ±ltmak ve ABD'ye, destek iÃ§in parlamentoya baÅŸvurmadan Ã¶nce sÃ¶z vermekle suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.

Irak iÅŸgalindeki rolÃ¼ nedeniyle maruz kaldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiriler, Blair'in 2007'de baÅŸbakanlÄ±ktan istifasÄ±na giden sÃ¼reci baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Duma suriyede kimyasal saldÄ±rÄ± Theresa May
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