Ä°ngiltere'den Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in acil Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen kabine toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k ofisi "10 Numara"dan toplantÄ±ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, Duma'da dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ± ile buna tepki olarak ABD'nin Suriye'ye yapmasÄ± gÃ¼ndemde olan askeri harekata Ä°ngiltere'nin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, May'in, saldÄ±rÄ±yÄ± "ÅŸok edici ve barbarca bir eylem" olarak nitelendirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik geÃ§miÅŸ kayÄ±tlarÄ± bulunduÄŸunu anÄ±msatan Ä°ngiliz kabinesinin, geÃ§en hafta sonu dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ihtimalle sorumlusunun da rejim olduÄŸu konusunda fikir birliÄŸinde bulunduÄŸunun kaydedildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Kabine, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na gÃ¶z yumulmamasÄ±nÄ±n hayati Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kararÄ±na vardÄ±. Kabine, insani sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± hafifletmek ve kimyasal silahlarÄ±n Esed rejimi tarafÄ±ndan daha fazla kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in harekete geÃ§me ihtiyacÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±. Kabine, BaÅŸbakan'Ä±n (May) uluslararasÄ± bir mÃ¼dahaleye uyum saÄŸlamak Ã¼zere ABD ve Fransa'daki mÃ¼ttefiklerle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi konusunda anlaÅŸtÄ±."
Ä°ngiliz basÄ±nÄ± toplantÄ± Ã¶ncesinde Ã§Ä±kan ve BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlerde May'in, konuyu parlamentoya gÃ¶tÃ¼rmeden askeri harekata katÄ±lma eÄŸiliminde olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Jeremy Corbyn de konunun parlamentoda Ã¶ncelikli olarak tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Halen Paskalya tatilinde olan Ä°ngiliz parlamentosunun normal koÅŸullarda pazartesi gÃ¼nÃ¼ iÅŸbaÅŸÄ± yapmasÄ± gerekiyor.
Ä°ngiltere'yi ABD'nin 2003'teki Irak seferine dahil eden eski BaÅŸbakan Tony Blair, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin parlamentoya gitmeden ABD'nin askeri operasyonuna destek verebileceÄŸini savunuyor.
GeÃ§en yÄ±l yapÄ±lan erken seÃ§imde tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼met kurmak iÃ§in gerekli Ã§oÄŸunluÄŸu kaybeden ve Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n saÄŸ partisi Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dÄ±ÅŸarÄ±dan desteÄŸiyle azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti kuran May, parlamentoda istediÄŸi desteÄŸi bulamamaktan endiÅŸe ediyor.
Ä°ngiliz parlamentosu AralÄ±k 2015'te hÃ¼kÃ¼mete Suriye'de DEAÅž'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hava harekatlarÄ±na katÄ±lmasÄ± iÃ§in izin veren tezkereyi onaylamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak parlamento, 2013'te benzer bir kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye'ye yÃ¶nelik hava harekatÄ± Ã¶ngÃ¶ren bir tezkereyi 13 oy farkla reddetmiÅŸti.
Ä°ngiltere Blair hÃ¼kÃ¼meti dÃ¶neminde ABD'nin Irak iÅŸgaline aktif destek vermiÅŸti. Blair daha sonra Irak'Ä±n nÃ¼kleer ve kimyasal silah kapasitesi ile ilgili olarak parlamentoyu yanÄ±ltmak ve ABD'ye, destek iÃ§in parlamentoya baÅŸvurmadan Ã¶nce sÃ¶z vermekle suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.
Irak iÅŸgalindeki rolÃ¼ nedeniyle maruz kaldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiriler, Blair'in 2007'de baÅŸbakanlÄ±ktan istifasÄ±na giden sÃ¼reci baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik Konseyiyle Suriye gÃ¼ndemli toplantÄ±sÄ±ndan "nihai bir kararÄ±n Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.
Suudi Arabistan Velihat Prensi Bin Selman'Ä±n Ä°spanya ziyaretinde, deÄŸeri 2 milyar avroyu bulan 5 kÃ¼Ã§Ã¼k savaÅŸ gemisinin Suudi Arabistan'a satÄ±lmasÄ± konusunda mutabakat beyannamesi imzalandÄ±.
Irak'Ä±n kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde bir mezarlÄ±kta dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Ä°ngiltere'de bakanlar kurulunun, "BaÅŸbakan'Ä±n uluslararasÄ± bir mÃ¼dahaleye uyum saÄŸlamak Ã¼zere ABD ve Fransa'daki mÃ¼ttefiklerle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±" bildirildi.
Rusya, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesi nedeniyle artan gerginlik Ã¼zerine BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ni (BMGK) toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°slam alimleri ve davetÃ§ileri MÃ¼slÃ¼manlara Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD yÃ¶netiminden Ã¼st dÃ¼zey yetkililer, Suriye'nin DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki kimyasal saldÄ±rÄ±da sinir gazÄ± ve klorin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan emin olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yesi Ã¼lkelerin temsilcileri 26 Nisan-2 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Irak, BangladeÅŸ ve Myanmar'Ä± ziyaret edecek.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, "Acil Ã¶nceliÄŸimiz bu durumda savaÅŸ tehdidini engellemek. Artan tehlikeli gerginlikten son derece endiÅŸeliyiz." dedi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmaya ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirtti.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'de dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini ancak bunun orantÄ±lÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BeÅŸar el-Caferi, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nden (KSYÃ–), iki ayrÄ± ekibin bu silahlarÄ±n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruÅŸturmak iÃ§in bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ Suriye'ye gidecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s'ta siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduÄŸunu vurgulayarak, "Ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor." dedi.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "Suriye'ye askeri saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme konusunda henÃ¼z herhangi bir karar almadÄ±k." dedi.