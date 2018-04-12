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01:09, 13 Nisan 2018 Cuma
Irak
23:53, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Irak'ta mezarlÄ±kta bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 10 Ã¶lÃ¼
Irak'ta mezarlÄ±kta bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 10 Ã¶lÃ¼

Irak'Ä±n kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde bir mezarlÄ±kta dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Salahaddin'e baÄŸlÄ± Åžarkat KazasÄ± KaymakamÄ± Ali Dudah,Â AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mezar kazan bir grubun hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 14 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DEAÅž'LI TERÃ–RÄ°STLER 4 SÄ°VÄ°LÄ° Ã–LDÃœRMÃœÅžTÃœ

Dudah ayrÄ±ca, gÃ¼n iÃ§inde kÃ¶y halkÄ±nÄ±n DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± pÃ¼skÃ¼rtmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada 4 sivilin daha terÃ¶ristlerce Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Åžarkat kazasÄ±, baÅŸkent BaÄŸdat'Ä±n 160 kilometre kuzeyindeki Salahhadin vilayetinde bulunuyor.

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, 18 AralÄ±k 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla "DEAÅž'Ä±n Irak topraklarÄ±nda tamamen temizlendiÄŸini" duyurmuÅŸtu. Ancak Ã¶rgÃ¼t son dÃ¶nemde Ã¶zellikle Ã¼lkenin kuzeyindeki KerkÃ¼k ve Salahaddin vilayetlerinde zaman zaman saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor.

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Ä°lgili Konular Ä±rak DEAÅž Ali Dudah
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