Irak'ta mezarlÄ±kta bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 10 Ã¶lÃ¼

AkdaÄŸ, KKTC Maliye BakanÄ± DenktaÅŸ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s'ta siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduÄŸunu vurgulayarak, "Ama eÅŸit haklarÄ± olan iki toplum zihniyetini Rum tarafÄ± kabul etmedikÃ§e bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya da bunu biliyor." dedi.