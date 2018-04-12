23:59, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Suudi Arabistan, Ä°spanya'dan savaÅŸ gemisi alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman'Ä±n Ä°spanya ziyaretinde 5 savaÅŸ gemisin alÄ±nmasÄ±nÄ± iÃ§eren bir mutabakat beyannamesinin imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Bin Selman, Fransaâ€™nÄ±n ardÄ±ndan Ä°spanyaâ€™yÄ± ziyaret etti. Ä°lk olarak Kral Felipe tarafÄ±ndan kabul edilen Bin Selman, daha sonra heyeti ile BaÅŸbakan Mariano Rajoy ve Savunma BakanÄ± Maria Dolores Cospedal ile basÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ä°spanya BaÅŸbakanlÄ±k Ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ziyarette savunma alanÄ±nda mutabakat beyannamesinin yanÄ± sÄ±ra hava taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±, kÃ¼ltÃ¼r, bilim, istihdam gibi deÄŸiÅŸik alanlarda anlaÅŸmalar imzalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Resmi haber ajansÄ± EFE'ye gÃ¶re, heyetler arasÄ± toplantÄ±ya Suudi Arabistan'a deÄŸeri 2 milyar avroyu bulan 5 Avante 2200 tipi savaÅŸ gemisi satmak ve bu Ã¼lkede bir donanma Ã¼ssÃ¼ inÅŸa etmek isteyen Navantia ÅŸirketinin Esteban Garcia Vilasanchez de katÄ±ldÄ±.

Haberde, savaÅŸ gemilerinin inÅŸasÄ±nÄ±n Cadiz kentinde yapÄ±lacaÄŸÄ±, aynÄ± zamanda anlaÅŸmanÄ±n Suudi donanmasÄ±nÄ±n eÄŸitilmesini de iÃ§erdiÄŸi belirtildi.

Ä°spanya ÅŸirketleri, Bin Selman'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "2030 vizyonu" kapsamÄ±ndaki projelerle de ilgileniyor.

Ä°nsan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ± ise Madridâ€™den, Yemenâ€™e yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da kullanÄ±labilecek savaÅŸ gemilerinin satÄ±lmamasÄ±nÄ± istedi.

Bin Selman, Ä°spanyaâ€™dan Ã¶nce MÄ±sÄ±r, ABD ve Ä°ngiltereâ€™yi ziyaret etmiÅŸti.