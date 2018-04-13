00:02, 13 Nisan 2018 Cuma

'Suriye toplantÄ±sÄ±ndan nihai bir karar Ã§Ä±kmadÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Suriye gÃ¼ndemiyle toplanan Ulusal GÃ¼venlik Konseyinde (NSC) "nihai bir kararÄ±n alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan Sanders, Trump ile NSC ekibinin Suriye ile ilgili konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bir araya geldiÄŸini bildirdi.

Sanders, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "BaÅŸkan, ulusal gÃ¼venlik ekibiyle Suriye'deki son durumu ele almak Ã¼zere yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yÄ± henÃ¼z bitirdi. Nihai bir karar alÄ±nmadÄ±. Ä°stihbarat raporlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmeye devam ediyoruz, mÃ¼ttefiklerimiz ve ortaklarÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. BaÅŸkan bu akÅŸam CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek." ifadelerine yer verdi.

MACRON VE MAY Ä°LE TELEFONDA GÃ–RÃœÅžECEK

Ulusal GÃ¼venlik Konseyi toplantÄ±sÄ±ndan nihai bir kararÄ±n Ã§Ä±kmamasÄ± Ã¼zerine gÃ¶zler Trump ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May arasÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirilen telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine Ã§evrildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na ne ÅŸekilde cevap verecekleriyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n Suriye Ã¼zerine bazÄ± toplantÄ±larÄ±mÄ±z olacak. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Durumu Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz." deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Sabah saatlerinde Twitter hesabÄ±ndan da aÃ§Ä±klama yapan Trump, "HiÃ§bir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini dile getirmedim. Ã‡ok yakÄ±nda olabilir veya o kadar da yakÄ±n olmayabilir! Ne olursa olsun, ABD, benim yÃ¶netimimde, bÃ¶lgeyi DEAÅž'tan temizleme konusunda harika iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±. Hani, Amerika'nÄ±n teÅŸekkÃ¼rÃ¼ nerede?" yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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