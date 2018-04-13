TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 13 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Belediye BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak.
(Konya/11.00)Â
2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Samsat afet konutlarÄ± temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
(AdÄ±yaman/10.30)Â
2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AK Parti Karacabey Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Karacabey Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Karacabey Belediyesi Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ambulans teslimine ve Hamidiye Mahallesi saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, GÃ¶lecik BarajÄ±'nda incelemelerde bulunacak.
(Bursa/15.00-18.00)Â
3- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi EsenboÄŸa KÃ¼lliyesi'nde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ÅŸehitleri anÄ±sÄ±na oluÅŸturulan alana fidan dikecek.
(Ankara/11.30)Â
4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, valiliÄŸi ziyaret edecek, Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Elbistan Tapu ve Kadastro hizmet binalarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak, Ã‡evre ve Åžehircilik Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na katÄ±lacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine ziyarette bulunacak.
(KahramanmaraÅŸ/11.30-17.00)Â
5- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ ile GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Harran Ãœniversitesi Yeni DÃ¼nyada TÃ¼rkiye'nin Yeri KonferansÄ±, ÅžanlÄ±urfa-Mardin KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±, TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen Suriyeli mÃ¼lteci Ã¶ÄŸrencilere hikaye seti daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reni, ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni ile ÅžanlÄ±urfa AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(ÅžanlÄ±urfa/11.00-18.30)Â
6- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, ziyaretlerde bulunacak, AK Parti Kale Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Meclisi toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Malatya/10.00-17.00)Â Â
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ã‡ayÄ±rova'da Anadolu Landini FabrikasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile BeyoÄŸlu'nda Ä°ktisadi AraÅŸtÄ±rmalar VakfÄ±nÄ±n Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Kocaeli/10.30/Ä°stanbul/14.00)Â
2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, valiliÄŸi, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.
(Bilecik/11.00/11.30/14.00)Â
3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, valilik, belediye ve GAP GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ziyarette bulunacak, KarkamÄ±ÅŸ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Gaziantep/09.30/11.00/14.00)Â
5- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, 11. KalkÄ±nma PlanÄ± Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, Belediyeyi ve AK Parti NevÅŸehir Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.
(NevÅŸehir/09.30/13.30/14.00)Â
6- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Ã§eÅŸitli ziyaretlerde bulunacak, sanayici ve iÅŸ adamlarÄ±yla bir araya gelecek.
(UÅŸak/10.00-16.30)Â
6- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± kÃ¼mes hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±, sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retimi ile 2016 yÄ±lÄ± seragazÄ± istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- BM GÃ¼venlik Konseyi, Rusya'nÄ±n talebi Ã¼zerine ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesini ve son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacak.
(New York)
2- Suriye'de DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlenen kimyasal silah saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
(DoÄŸu Guta/Washington/ BrÃ¼ksel)Â
GÃœNCEL
1- Devlet TiyatrolarÄ±nda ilk defa oyunu sahnelenmiÅŸ yerli yazarlara, Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Kurt'un katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±yla Ã¶dÃ¼lleri verilecek.
(Ankara/11.00)
2- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili, aralarÄ±nda sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "Ã§atÄ±" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi KomutanÄ± Korgeneral Tahir BekiroÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±larak cezaevine konulmasÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda 3 generalin de bulunduÄŸu 116'sÄ± tutuklu, 1'i firari 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, 14 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi BÃ¼yÃ¼k Salon'da devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Malatya'da, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, aralarÄ±nda dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti'nin de bulunduÄŸu 24'Ã¼ tutuklu 76 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam edilecek.
(Malatya/09.30)
3- Ankara 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde, 28 Åžubat dÃ¶nemine iliÅŸkin aralarÄ±nda dÃ¶nemin Genelkurmay 2. BaÅŸkanÄ± Ã‡evik Birâ€™in de olduÄŸu 103 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 29. hafta Teleset Mobilya Akhisarspor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.
(Manisa/20.00)
2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Ä°stanbulspor ile Gaziantepspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/18.00)Â
3- Basketbol ULEB Avrupa KupasÄ± finali ikinci maÃ§Ä±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, Rusya'nÄ±n Lokomotiv Kuban takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.
(Ä°stanbul/20.15)Â
4- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 25. haftasÄ±, YeÅŸilgiresun Belediyespor-FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.
(Giresun/18.00)
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Arap BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Azerbaycan halkÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in oy kullanÄ±yor.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooranbay Ceenbekov'u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak
Lider programlarÄ±, etkinlikler, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ± Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu'na katÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MoÄŸolistan'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacak
Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian ve Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± Nathalie Loiseau ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ Zirvesi'ne ev sahipliÄŸi yapacak CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinin ardÄ±ndan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±ktan sonra baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ± ile anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, 2 Nisan DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne iÅŸtirak edecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, TÃœGVA Gaziantep GenÃ§ YÃ¶neticiler Okulu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak
Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziyi iÅŸgalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Toprak GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlenecek, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda "Filistinlilerin topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±" iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya hareket ediyor. Saraybosna'da Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zvizdic ile Bosna Hersek Parlamentosunda yapacaÄŸÄ± baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.