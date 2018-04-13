GÃ¼ncelleme: 09:07, 13 Nisan 2018 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 13 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Belediye BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak.

(Konya/11.00)Â

2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â

Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Samsat afet konutlarÄ± temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.

(AdÄ±yaman/10.30)Â

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AK Parti Karacabey Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Karacabey Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Karacabey Belediyesi Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ambulans teslimine ve Hamidiye Mahallesi saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, GÃ¶lecik BarajÄ±'nda incelemelerde bulunacak.

(Bursa/15.00-18.00)Â

3- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi EsenboÄŸa KÃ¼lliyesi'nde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ÅŸehitleri anÄ±sÄ±na oluÅŸturulan alana fidan dikecek.

(Ankara/11.30)Â

4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, valiliÄŸi ziyaret edecek, Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Elbistan Tapu ve Kadastro hizmet binalarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak, Ã‡evre ve Åžehircilik Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na katÄ±lacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(KahramanmaraÅŸ/11.30-17.00)Â

5- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ ile GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Harran Ãœniversitesi Yeni DÃ¼nyada TÃ¼rkiye'nin Yeri KonferansÄ±, ÅžanlÄ±urfa-Mardin KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±, TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen Suriyeli mÃ¼lteci Ã¶ÄŸrencilere hikaye seti daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reni, ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni ile ÅžanlÄ±urfa AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(ÅžanlÄ±urfa/11.00-18.30)Â

6- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, ziyaretlerde bulunacak, AK Parti Kale Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Meclisi toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Malatya/10.00-17.00)Â Â

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ã‡ayÄ±rova'da Anadolu Landini FabrikasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile BeyoÄŸlu'nda Ä°ktisadi AraÅŸtÄ±rmalar VakfÄ±nÄ±n Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Kocaeli/10.30/Ä°stanbul/14.00)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, valiliÄŸi, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(Bilecik/11.00/11.30/14.00)Â

3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, valilik, belediye ve GAP GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ziyarette bulunacak, KarkamÄ±ÅŸ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Gaziantep/09.30/11.00/14.00)Â

5- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, 11. KalkÄ±nma PlanÄ± Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, Belediyeyi ve AK Parti NevÅŸehir Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(NevÅŸehir/09.30/13.30/14.00)Â

6- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Ã§eÅŸitli ziyaretlerde bulunacak, sanayici ve iÅŸ adamlarÄ±yla bir araya gelecek.

(UÅŸak/10.00-16.30)Â

6- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± kÃ¼mes hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±, sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retimi ile 2016 yÄ±lÄ± seragazÄ± istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)



DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- BM GÃ¼venlik Konseyi, Rusya'nÄ±n talebi Ã¼zerine ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesini ve son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacak.

(New York)

2- Suriye'de DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlenen kimyasal silah saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.

(DoÄŸu Guta/Washington/ BrÃ¼ksel)Â



GÃœNCEL

1- Devlet TiyatrolarÄ±nda ilk defa oyunu sahnelenmiÅŸ yerli yazarlara, Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Kurt'un katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±yla Ã¶dÃ¼lleri verilecek.

(Ankara/11.00)

2- FETÃ– davalarÄ±

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili, aralarÄ±nda sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "Ã§atÄ±" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi KomutanÄ± Korgeneral Tahir BekiroÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±larak cezaevine konulmasÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda 3 generalin de bulunduÄŸu 116'sÄ± tutuklu, 1'i firari 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, 14 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi BÃ¼yÃ¼k Salon'da devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- Malatya'da, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, aralarÄ±nda dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti'nin de bulunduÄŸu 24'Ã¼ tutuklu 76 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam edilecek.

(Malatya/09.30)

3- Ankara 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde, 28 Åžubat dÃ¶nemine iliÅŸkin aralarÄ±nda dÃ¶nemin Genelkurmay 2. BaÅŸkanÄ± Ã‡evik Birâ€™in de olduÄŸu 103 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ankara/09.30)



SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 29. hafta Teleset Mobilya Akhisarspor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.

(Manisa/20.00)

2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Ä°stanbulspor ile Gaziantepspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/18.00)Â

3- Basketbol ULEB Avrupa KupasÄ± finali ikinci maÃ§Ä±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, Rusya'nÄ±n Lokomotiv Kuban takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

(Ä°stanbul/20.15)Â

4- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 25. haftasÄ±, YeÅŸilgiresun Belediyespor-FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.

(Giresun/18.00)