FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 140 muvazzaf asker iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Konya merkezli 34 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'ye yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 70 muvazzaf asker iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalarÄ± devam ediyor. Bu kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlÄ±k" yapan kiÅŸilerin ifadeleri doÄŸrultusunda tespit edilen ÅŸÃ¼pheli 70 muvazzaf asker hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde sÃ¶zleÅŸmeli personel olarak gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri kripto yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilerin, ortaokul ve lise Ã¶ÄŸrenimi sÄ±rasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "Ä±ÅŸÄ±k evleri" olarak da bilinen Ã¶ÄŸrenci evlerinde yetiÅŸmiÅŸ, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n amaÃ§ ve ideolojisini benimsemiÅŸ, Ã¶rgÃ¼te sadakatinden ÅŸÃ¼phe edilmeyen kiÅŸiler olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
ÅžÃ¼phelilerin, FETÃ–/PDY yÃ¶netimi tarafÄ±ndan kendilerine verilebilecek her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶revi yerine getirmeye hazÄ±r, "ÅŸakirtlik" seviyesi yÃ¼ksek olan, Ã¼niversite tahsili sÄ±rasÄ±nda dÃ¶nemsel olarak baÅŸta talebe mesullÃ¼ÄŸÃ¼ olmak Ã¼zere, askeri Ã¶ÄŸrenci abiliÄŸi yapmÄ±ÅŸ kiÅŸiler olduÄŸunu bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.
Harekete geÃ§en Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len, FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmada da aralarÄ±nda muvazzaf askerler ile askerlerden sorumlu sivillerin de bulunduÄŸu 70 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu'nca, FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.
SoruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yakalanan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bazÄ± asker Ã¼yelerinden sorumlu olduÄŸu, yapÄ±lanmanÄ±n Marmara BÃ¶lgesi'ndeki en Ã¼st dÃ¼zey seviyesindeki Halit kod adlÄ± sÃ¶zde ''imama'' baÄŸlÄ± bulunduÄŸu ve bir devlet okulunda Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen Engin kod adlÄ± ÅŸÃ¼pheli E.K'den ele geÃ§irilen dijital dokÃ¼manlar sonucunda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan halen faaliyet yÃ¼rÃ¼ten ÅŸÃ¼phelilere ulaÅŸÄ±ldÄ±.
SavcÄ±lÄ±k, sÃ¶z konusu sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±nda halen faaliyet yÃ¼rÃ¼tÃ¼len yarbay, binbaÅŸÄ± ve yÃ¼zbaÅŸÄ± rÃ¼tbelerindeki 2'si ihraÃ§, 2'si aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ, 11'i halen muvazzaf olmak Ã¼zere toplam 15 subay ile askerlerden sorumlu "mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±, mÃ¼dÃ¼r ve Ã¶ÄŸretmen'' kademelerinde sivil yÃ¶neticiler ve sivil yÃ¶neticilerle Ã¶rgÃ¼tsel muhaberede gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan 18 sivil yÃ¶netici eÅŸi dahil olmak Ã¼zere toplam 70 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±.
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±nÄ± alan polis ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, 18 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Bu arada E.K'den ele geÃ§irilen dijital dokÃ¼manlarÄ±n incelemesinin de sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.
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Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezince, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 'YÄ±ldÄ±z SarayÄ± FotoÄŸraf Koleksiyonu' tanÄ±tÄ±mÄ±, Londra Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼â€™nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°TOâ€™nun gelecek 4 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Ãœyeleri, Disiplin Kurulu Ãœyeleri ve TOBB delegeleri yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§imle belirlenecek
DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding, baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan MÃ¼zik Kitap MaÄŸazacÄ±lÄ±k Pazarlama AÅž'nin, 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve KÄ±rtasiye AÅž'ye satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°slam aleminde "Allah'a yÃ¼kseliÅŸ ve arÄ±nma" olarak kabul edilen MiraÃ§ Kandili, bu gece MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan ibadet ve dualarla idrak edilecek.
FETÃ– Ã¼yelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kripto grafik haberleÅŸme programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Konya merkezli 34 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'ye yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 70 muvazzaf asker iÃ§in, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada da aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 70 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yeniden Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±sÄ±z olunca Suudi Arabistan Ã¼zerinden Almanya'ya kaÃ§mak istediÄŸi sÄ±rada yakalanan eski Kuveyt askeri ataÅŸesi albay Mikail GÃ¼llÃ¼, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan 9 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã–SYM internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2018-EKPSS'ye baÅŸvuran adaylar sÄ±nava giriÅŸ belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.
Ankara, Esed'in Suriye'den uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ve tÃ¼m terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n savaÅŸtan zarar gÃ¶ren Ã¼lkede barÄ±ÅŸ iÃ§in gerekli olduÄŸu konusuna bir kez daha vurgu yaptÄ±
AÄŸrÄ±'da TÃ¼rkiye-Ä°ran arasÄ±ndaki doÄŸalgaz boru hattÄ±na sabotaj giriÅŸiminde bulunan terÃ¶ristlerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi.
EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne vekaleten Ankara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Kemal Åženocak atandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de sÃ¼ren gerilim iÃ§in "Askeri gÃ¼Ã§lerine gÃ¼venen kimi Ã¼lkelerin Suriye'yi adeta bir bilek gÃ¼reÅŸi sahasÄ±na Ã§evirmesinden fevkalade rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz" ifadesini kulandÄ±