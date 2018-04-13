09:21, 13 Nisan 2018 Cuma

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 140 muvazzaf asker iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya merkezli 34 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'ye yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 70 muvazzaf asker iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalarÄ± devam ediyor. Bu kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlÄ±k" yapan kiÅŸilerin ifadeleri doÄŸrultusunda tespit edilen ÅŸÃ¼pheli 70 muvazzaf asker hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde sÃ¶zleÅŸmeli personel olarak gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri kripto yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilerin, ortaokul ve lise Ã¶ÄŸrenimi sÄ±rasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "Ä±ÅŸÄ±k evleri" olarak da bilinen Ã¶ÄŸrenci evlerinde yetiÅŸmiÅŸ, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n amaÃ§ ve ideolojisini benimsemiÅŸ, Ã¶rgÃ¼te sadakatinden ÅŸÃ¼phe edilmeyen kiÅŸiler olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

ÅžÃ¼phelilerin, FETÃ–/PDY yÃ¶netimi tarafÄ±ndan kendilerine verilebilecek her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶revi yerine getirmeye hazÄ±r, "ÅŸakirtlik" seviyesi yÃ¼ksek olan, Ã¼niversite tahsili sÄ±rasÄ±nda dÃ¶nemsel olarak baÅŸta talebe mesullÃ¼ÄŸÃ¼ olmak Ã¼zere, askeri Ã¶ÄŸrenci abiliÄŸi yapmÄ±ÅŸ kiÅŸiler olduÄŸunu bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Harekete geÃ§en Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

FETÃ–'NÃœN DENÄ°Z KUVVETLERÄ° YAPILANMASINA OPERASYON

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len, FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmada da aralarÄ±nda muvazzaf askerler ile askerlerden sorumlu sivillerin de bulunduÄŸu 70 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu'nca, FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

SoruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yakalanan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bazÄ± asker Ã¼yelerinden sorumlu olduÄŸu, yapÄ±lanmanÄ±n Marmara BÃ¶lgesi'ndeki en Ã¼st dÃ¼zey seviyesindeki Halit kod adlÄ± sÃ¶zde ''imama'' baÄŸlÄ± bulunduÄŸu ve bir devlet okulunda Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen Engin kod adlÄ± ÅŸÃ¼pheli E.K'den ele geÃ§irilen dijital dokÃ¼manlar sonucunda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan halen faaliyet yÃ¼rÃ¼ten ÅŸÃ¼phelilere ulaÅŸÄ±ldÄ±.

SavcÄ±lÄ±k, sÃ¶z konusu sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±nda halen faaliyet yÃ¼rÃ¼tÃ¼len yarbay, binbaÅŸÄ± ve yÃ¼zbaÅŸÄ± rÃ¼tbelerindeki 2'si ihraÃ§, 2'si aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ, 11'i halen muvazzaf olmak Ã¼zere toplam 15 subay ile askerlerden sorumlu "mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±, mÃ¼dÃ¼r ve Ã¶ÄŸretmen'' kademelerinde sivil yÃ¶neticiler ve sivil yÃ¶neticilerle Ã¶rgÃ¼tsel muhaberede gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan 18 sivil yÃ¶netici eÅŸi dahil olmak Ã¼zere toplam 70 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±nÄ± alan polis ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, 18 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bu arada E.K'den ele geÃ§irilen dijital dokÃ¼manlarÄ±n incelemesinin de sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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